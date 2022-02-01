Лікарі назвали найпоширенішу помилку, при використанні шампунів проти лупи

Лупа – одне з найпоширеніших шкірних захворювань, від якого страждають мільйони людей у ​​всьому світі. Вона не тільки викликає неприємні і бентежні сніжинки на плечах, але і сильне свербіння, лущення, роздратування, іноді навіть біль, почервоніння шкіри голови, яке може поширитися на скроні.

Найбільш поширеною причиною лупи є грибки та бактерії. Більш ніж у половини людей, які страждають від лупи, виявляються грибкові мікроорганізми, згідно з дослідженням 2019 року, на яке посилається healthdigest.com.

Найбільш ефективним способом боротьби з лупою є використання спеціалізованого шампуню проти лупи, насамперед лікарського. Інгредієнти у цих шампунях є протигрибковими та антибактеріальними. Вони часто містять циклоспорикс, саліцилову кислоту, смоли, кетоконазол та ін. Вони знищують грибок на шкірі, зменшують лущення, свербіж, почервоніння та роздратування, пише healthline.com.

Чим погані шампуні проти лупи, так це тим, що вони сильно сушать волосся. Не дивно, що після тривалого або частого використання шампуню проти лупи волосся стає сухим, ламким, пошкодженим і з січеними кінчиками.

Всі ці побічні ефекти виникають тому, що ви, ймовірно, використовуєте неправильно шампуні проти лупи.

Яку помилку роблять майже всі при використанні шампуню проти лупи?

Напевно, всі ставляться до шампуню проти лупи як звичайного шампуню, тобто використовують його як звичайний шампунь, який наносять на волосся, втирають, розчісують і потім змивають. Саме в цьому полягає помилка використання спеціалізованих шампунів такого типу. Це також є помилкою, яка призводить до екстремального висушування волосся.

Як правильно використовувати шампуні проти лупи?

Оскільки інгредієнти шампуню проти лупи призначені для шкіри голови, де ростуть грибки та бактерії, що викликають лупу, саме туди слід наносити засіб. У жодному разі не розподіляйте його по стрижню волосся. На поверхні самого волосся немає ні грибка, ні лупи. Вона виходить зі шкіри голови. Саме тому вона є вашою метою.

Нанесіть шампунь проти лупи лише на шкіру голови. М’яко масажуйте шкіру голови. Залишіть на кілька хвилин, потім змийте.

Решту волосся мийте звичайним шампунем, який ви використовуєте регулярно і який підібраний відповідно до потреб вашого волосся.

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Якщо ви правильно використовуєте шампунь проти лупи і не розподіляєте його по всьому волоссю, у вас не буде проблем із сухим і пошкодженим волоссям. Ще гірше стає, коли ви наносите шампунь проти лупи на все волосся і чекаєте кілька хвилин, поки він подіє. Це робить волосся ще більш вразливим і зневодненим.