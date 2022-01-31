Вчені розповіли, чому краще спати в шкарпетках

Нічний сон у шкарпетках допоможе зігріти ноги, відрегулювати температуру тіла, а значить – швидше заснути. Крім того, є й інші потенційні переваги засипання в шкарпетках. Докладніше про це заявили вчені у своєму новому дослідженні.

За словами експертів, є глибша, фізіологічна причина для носіння шкарпеток у ліжку – це процес, який називають дистальною вазодилатацією. Ось як це працює.

Тіло природно працює над зниженням температури тіла вночі, щоб допомогти заснути. Це відбувається в рамках циркадного ритму, 24-годинного внутрішнього годинника, який управляє циклом сну і неспання. Але якщо ноги занадто холодні, температура тіла може насправді піднятися на один-два ступені. Це відбувається тому, що тіло посилає великий потік крові, а разом із ним приходить і тепло.

Отже, на що здатна пара пухнастих шкарпеток?

Вони зігрівають ноги, розслаблюючи та розширюючи кровоносні судини, які стискалися під час холоду. Цей покращений кровообіг у тілі в цілому допомагає виділяти більше тепла через шкіру. «Зігріваючи ноги, ви відкриваєте кровоносні судини, щоб допомогти охолонути решті тіла. Таким чином, збільшення циркуляції крові до ваших ніг призводить до зниження температури тіла. Це здається нелогічним, але саме це і відбувається», – зазначила лікар та експерт зі сну Мішель Дреруп.

Інші потенційні переваги, пов’язані з температурою, включають:

Зменшення симптомів хвороби Рейно. Холодні ноги супроводжуються синдромом Рейно – розладом, який уражає кровоносні судини у пальцях ніг. Це явище змушує кров стискатися та зменшувати кровообіг, що може призвести до того, що шкіра стане холодною та блідою.

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«Ношення шкарпеток уночі може допомогти запобігти цьому, зберігаючи ноги в теплі та забезпечуючи циркуляцію крові», – повідомила вона.

Обмеження припливів жару під час менопаузи. Відчуття постійного холоду чи спеки не дасть спати ночами під час спалахів менопаузи. Шкарпетки знижують температуру тіла вночі, зводячи до мінімуму ці спалахи. «Носіння шкарпеток як би вирівнює ситуацію і допомагає запобігти цим раптовим стрибкам тепла», – пояснила фахівець.

Найкращий секс. Схоже, шкарпетки можуть нагрівати не лише ноги. Дослідження 2005 року показало, що невелика вибірка закоханих пар з більшою ймовірністю досягне оргазму під час сексу, якщо вони носитимуть шкарпетки.

Переваги догляду за шкірою від сну у шкарпетках. Носіння шкарпеток у ліжку – це не просто питання спеки чи холоду. Це також дозволяє побалувати свої ноги під час сну. Нанесення лосьйону на ноги перед тим, як надіти пару шкарпеткових шкарпеток перед сном, допомагає зволожуючий крем творити дива, зберігаючи вологу. Таким чином шкіра стає бархатистою до ранку.

Який тип шкарпеток підходить найкраще?

Посадка та матеріал є ключем до вибору ідеальної пари шкарпеток на ніч. «Пошукайте щось зручне та вільне», – порадила експерт. Шкарпетки для сну з натуральних волокон, таких як бавовна, кашемір або шерсть мериноса, підходять найкраще з огляду на їх тепло та повітропроникність. Синтетичні матеріали, такі як поліестер, краще не використовувати.

При цьому варто намагатися не спати в компресійних шкарпетках, якщо це не рекомендовано медичними показаннями, рекомендувала Дреруп.

«Однак, що б ви не носили, обов’язково надягайте щоночі свіжу пару шкарпеток, щоб уникнути розмноження бактерій. І ноги теж тримай у чистоті», – додала вона.

Чи шкідливо спати босоніж?

Ні. Але якщо сон із голими ногами викликає почуття незручності – холоду, наприклад, слід спробувати вдягнути їх. У цьому вся немає ризику, так як будь-якої миті їх можна зняти.

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