Лікарі назвали 4 симптоми омікрону, які зазвичай люди ігнорують

Омікрон циркулює в Україні вже більше місяця, і більшість людей, які заразилися, відзначили схожість нової хвороби з застудою. Експерти Національної служби охорони здоров’я виділили чотири симпотоми «омікрону», на які зазвичай люди не звертають уваги.

За даними організації, якщо основними ознаками Covid є постійний кашель, втрата смаку/запаху та висока температура, то люди, які підхопили омікрон-штам, страждають від широкого спектра симптомів.

За інформацією Управління національної статистики (ONS), найчастіше реєстрованими ознаками були кашель, втома та головний біль. Вони відрізняються від трьох основних ознак коронавірусної інфекції, викладених NHS, які не змінилися з того часу, як Covid накрив нашу країну.

Низка досліджень показала, що «омікрон» протікає м’якше, ніж інші штами, при цьому перший офіційний звіт Великобританії показав, що ризик госпіталізації при ньому на 50-70% нижчий, ніж при «дельті». За словами експертів, є деякі симптоми, які можна пропустити або сприйняти за прояв чогось іншого.

Втома

Раніше один експерт зазначив, що може бути важко визначити, чи пов’язана втома з Covid-19, оскільки люди іноді можуть списати цей симптом на інші фактори життя. Дослідження показали, що втома є у 62 відсотках випадків Covid.

Лікар-інфекціоніст Сачин Награні розповів, що втома визначається як крайня міра втоми, що виникає в результаті розумового чи фізичного навантаження чи хвороби. «Це може бути гострим симптомом і раннім маркером інфекції COVID-19, але вона легко може бути викликана іншою причиною. Також важливо пам’ятати, що у багатьох випадках Covid-19 взагалі немає симптомів, і це одна з причин, через яку він продовжує так легко поширюватися», – пояснив експерт.

Втрата апетиту

У дослідженні організації раніше порівнювалися симптоми, про які повідомляли люди, які мали позитивний результат тесту на варіанти «Дельта» або «Омікрон», і було виявлено, що багато з них не хотіли їсти. Експерти так прокоментували це: «У звітах учасників також було виявлено втрату апетиту та туман у мозку як поширені симптоми. Ці результати узгоджуються з невеликою порцією даних від учасників, які повідомили, що їхні позитивні результати ПЛР були запідозрені або підтверджені мікронними інфекціями».

Аналіз не виявив чітких відмінностей між “Дельтою” та “Омікроном”, коли справа стосувалася типової інфекції.

Почуття болю

Крім того, він пояснив, що постійне почуття втоми також може спричинити хворобливі відчуття. Ломота в тілі та болючість у м’язах також були зареєстровані організацією як ознаки Covid. Таким чином, тіло постійно намагається боротися з вірусом.

Нудота

В ONS говорилося, що найменш частими симптомами, що реєструються, незмінно були біль у животі, діарея, нудота або блювота.

Експерти, однак, заявили, що хоча нудота або блювання не можуть бути ключовими ознаками ковіда, вони можуть супроводжуватися іншими симптомами. Так, дослідження вчених показали, що людей з Covid-19 іноді можуть проявлятися шлунково-кишкові симптоми.

У роботі, опублікованій у журналі Journal of Microbiology, Immunology and Infection, експерти виявили, що нудота та блювота були двома найбільш поширеними симптомами, які супроводжували інші ключові симптоми Covid, такі як біль у горлі або втрата смаку та запаху. Дослідження припустило, що такі проблеми, як діарея, нудота та блювання, можуть бути спричинені інфекцією Covid. Причина, через яку люди хворіють, пов’язана із запальною реакцією організму на вірусну інфекцію.

Раніше DIP писав, що «Лікарі назвали найраніший симптом Омікрону».