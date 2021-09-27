Глава Pfizer розповів коли закінчиться пандемія

Генеральний директор компанії Pfizer, яка створила одну з найбільш ефективних вакцин проти COVID-19 в 2020 році, вважає, що повернення до норми не тільки можливо, але і станеться найближчим часом. Такої ж думки недавно дотримувався і глава Moderna.

За словами Альберта Бурла, повернення до нормального життя станеться протягом наступного року. Однак це не означає, що вірус зникне. Глава Pfizer вважає, що його нові варіанти, ймовірно, і далі будуть з’являтися по всьому світу. – Я поділяю думку, що протягом року ми зможемо повернутися до нормального життя. Однак я не думаю, що варіанти перестануть з’являтися, я не думаю, що ми зможемо діяти без вакцинації, – сказав Бурла в ефірі одного з американських телеканалів.

Кінець пандемії? «Це буде схоже на грип»

Стефан Бансель, глава Moderna, кілька днів тому поділився схожими прогнозами. В інтерв’ю швейцарській газеті він підрахував, що пандемія скоро закінчиться. – З огляду на те, як виробничі потужності зросли за останні шість місяців, до середини 2022 року в світі має бути досить доз, щоб вакцинувати кожну людину, – сказав Бансел.

Він також заявив, що через те, що варіант Дельта буде поширюватися надзвичайно ефективно, всі будуть контактувати з коронавірусом. – В кінцевому підсумку це буде схоже на грип. Ви зможете зробити щеплення і спокійно пережити зиму. Або ви цього не зробите, ризикуючи захворіти або навіть потрапити до лікарні, – сказав Бансел.

Moderna розробляє нову версію вакцини, Pfizer протестував її ефективність серед дітей молодшого віку.

Moderna працює над новою версією бустерной дози вакцини COVID-19, яка повинна бути доступна в 2022 році. Раніше компанія подала заявку в Європейське агентство з лікарських засобів на введення третьої дози поточної вакцини.

Минулого тижня Pfizer і BioNTech оголосили, що їх вакцину від COVID-19 можна вводити дітям у віці 5-11 років. Компанії рекомендують давати дітям цієї вікової групи знижену дозу препарату – приблизно 1/3 від кількості, яка в даний час вводять дорослим. Клінічні випробування показали, що у дітей з цією дозою розвивається такий же імунітет, як у підлітків і дорослих. Пізніше в цьому році – в четвертому кварталі – Pfizer і BioNTech опублікують результати досліджень щодо застосування вакцини у дітей у віці від 2 до 5 років і від 6 місяців до 2 років.