Глава Pfizer считает, что конец пандемии близок. Однако есть одно «но»

Генеральный директор компании Pfizer, создавшей одну из самых эффективных вакцин против COVID-19 в 2020 году, считает, что возвращение к норме не только возможно, но и произойдет в ближайшее время. Такого же мнения недавно придерживался и глава Moderna.

По словам Альберта Бурла, возвращение к нормальной жизни произойдет в течение следующего года. Однако это не означает, что вирус исчезнет. Глава Pfizer считает, что его новые варианты, вероятно, и дальше будут появляться по всему миру. — Я разделяю мнение, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни. Однако я не думаю, что варианты перестанут появляться, я не думаю, что мы сможем действовать без вакцинации, — сказал Бурла в эфире одного из американских телеканалов.

Конец пандемии? «Это будет похоже на грипп»

Стефан Бансель, босс Moderna, несколько дней назад поделился схожими прогнозами . В интервью швейцарской газете он подсчитал, что пандемия скоро закончится. — Учитывая, как производственные мощности выросли за последние шесть месяцев, к середине 2022 года в мире должно быть достаточно доз, чтобы вакцинировать каждого человека, — сказал Бансел.

Он также заявил, что из-за того, что вариант Дельта будет распространяться чрезвычайно эффективно, все будут контактировать с коронавирусом. — В конечном итоге это будет похоже на грипп. Вы сможете сделать прививку и спокойно пережить зиму. Или вы этого не сделаете, рискуя заболеть или даже попасть в больницу, — сказал Бансел.

Moderna разрабатывает новую версию вакцины, Pfizer протестировал ее эффективность среди детей младшего возраста.

Moderna работает над новой версией бустерной дозы вакцины COVID-19, которая должна быть доступна в 2022 году. Ранее компания подала заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам на введение третьей дозы текущей вакцины. В понедельник, 27 сентября, EMA начала оценку заявки. Он включает бустерную дозу по крайней мере через 6 месяцев после второй дозы у взрослых в возрасте 12 лет и старше.

На прошлой неделе Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцину от COVID-19 можно вводить детям в возрасте 5-11 лет. Компании рекомендуют давать детям этой возрастной группы сниженную дозу препарата — примерно 1/3 от количества, которое в настоящее время вводят взрослым. Клинические испытания показали, что у детей с этой дозой развивается такой же иммунитет, как у подростков и взрослых. Позже в этом году — в четвертом квартале — Pfizer и BioNTech опубликуют результаты исследований по применению вакцины у детей в возрасте от 2 до 5 лет и от 6 месяцев до 2 лет.