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Мальдіви, Туніс та Марокко включені до червоного списку

Гліб Парфененко
Мальдіви, Туніс та Марокко включені до червоного списку

Міністерство Охорони Здоров’я Німеччини, інститут Роберта Коха (RKI), який відстежує дані про спалахи захворювань та консультує уряд, класифікувало 20 країн, зокрема популярні туристичні напрями Туніс, Марокко та Мальдіви, як країни «високого ризику», тобто? перевів їх у червоний список. У новому оновленні RKI санітарна влада не прибрала з червоного списку жодну країну.

Невакциновані туристи, що прямують до Німеччини з країн, віднесених до цієї категорії, після прибуття в європейську країну, повинні заздалегідь заповнити цифрову в’їзну декларацію та по приїзді відсидіти в карантині 10 днів, а на 5 день будуть протестовані на наявність в організмі коронавірусної інфекції. Ця процедура для туристів буде безкоштовною. Санітарна влада звільнила від тестування лише дітей віком до шести років. Для них ізоляція буде коротшою вдвічі – лише п’ять днів.

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Від карантину звільняються в’їжджають, які були вакциновані протягом останніх 3-х місяців або набули імунітету внаслідок одужання. Таких німецьких туристів більшість. Близько 73 відсотків німців нині щеплені повністю антиковидною вакциною і майже 50 відсотків пройшли ревакцинацію.

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