Турагент розкритикував Туніс та назвав їхні готелі радянськими пансіонатами

Як курорт Туніс не може конкурувати з Туреччиною та Єгиптом з багатьох причин, у тому числі через антураж, що нагадує радянські часи, заявила співробітниця туристичної галузі у своєму блозі.

Турагент зазначила, що навесні асортимент відкритих для подорожей напрямків розбавить Туніс, який не вимагає від іноземних відпочиваючих візу, якщо вони прибули до гарячої країни строком до 90 днів. При цьому експерт повідомила, що вибору готелів там у десятки разів менше, ніж у Туреччині, і не кожен придатний для гарного відпочинку. «Левова частка того, що є – це споруди 60-х років минулого століття, що в сукупності з немаленькою вартістю туру вже ладно відштовхує», – заявила вона, додавши, що ціни на подібні «троячки» починаються від 29 тисяч гривень.

До очевидних мінусів фахівець віднесла ймовірність дефіциту місць у ресторані, одноманітне харчування, «втомлені» номери, в яких ремонт та меблі не оновлювалися дуже давно. Особливо незадоволені Тунісом, а точніше – готельними об’єктами та сервісом, залишаються туристи, які звикли до відпочинку в Туреччині та Єгипті. Після Тунісу вони їдуть улюбленими напрямками «заліковувати душевні рани». За словами автора, персонал у готелях Тунісу не орієнтований на клієнтів, оскільки ті не мають фінансової мотивації – платять обслуговуючому персоналу небагато, $150-300.

Підійде цей напрямок виключно любителям пляжного відпочинку. «Але, знову ж таки, блакитна вода і білий пісок можуть і перетягнути частину вашої уваги в цей бік. Вхід у море пологий, але є один момент: можуть зустрічатися водорості. Через це щодня вичищаються пляжі», – наголосила турагент.

Любителям дайвінгу та снорклінгу тут буде нудно через те, що «море тут порожнє», наприклад, якщо порівнювати з єгипетським Червоним морем. Також авторка повідомила, що Туніс тепер можна назвати спокійною країною, де столиця країни чимось нагадує Європу і відрізняється світським життям. Проте туристам варто пам’ятати про мусульманські звичаї та не одягати надто відкритий одяг, вирушаючи туди на відпочинок.