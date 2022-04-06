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Мальта спрощує в’їзд для нещеплених туристів

Євгеній Подольський

Влада Мальти вирішила спростити правила в’їзду в країну нещеплених іноземних мандрівників. Так, тим, хто прибуває з країн «червоного» списку, буде достатньо пред’явити на кордоні негативний ПЛР-тест на коронавірус або довідку про перенесений COVID-19.

Нововведення набуде чинності 11 квітня. Фактично умови відвідування Мальти невакцинованими іноземцями стануть такими ж, як і для осіб, які мають сертифікат про імунізацію, тобто дотримуватися карантину не доведеться. Негативний результат тесту має бути отриманий не більше ніж за 72 години до вильоту в країну, а свідоцтво про одужання мати термін дії не більше 180 днів.

Крім того, з 10 квітня скасовуються деякі внутрішні ковидні обмеження. Зокрема, місцевим жителям та гостям більше не доведеться пред’являти сертифікат про вакцинацію для того, щоб потрапити на масові заходи у різних закладах.

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