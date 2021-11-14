Малайзія готова прийняти туристів до січня

Малайзія оголосила про плани знову відкрити свої кордони для туристів до 1 січня 2022 року на тлі загальнонаціонального пом’якшення заходів COVID-19.

Оскільки Малайзія послаблює обмеження у більшості штатів, вона також готується прийняти туристів у новому році. Цього тижня уряд почав пропонувати перспективи того, як країна зрештою знову відкриє свої кордони, оскільки рівень захворюваності по всій країні неухильно знижується, а рівень вакцинації зростає, і понад 76% 32-мільйонного населення Малайзії нині повністю вакциновано.

Але Малайзія нікуди не поспішає. Цього тижня вона оголосила про те, що 29 листопада почне діяти угода з Сінгапуром, яка дозволить людям, які повністю щеплені від COVID-19, подорожувати між двома країнами без карантину. За даними агентства Reuters, аналогічна угода буде створена і з Індонезією, після чого Малайзія відкриє свої кордони для міжнародних мандрівників не пізніше 1 січня.

В даний час більшості іноземних мандрівників заборонено в’їзд до Малайзії з несуттєвих причин, і навіть повністю вакциновані прибувають повинні скласти негативний тест на COVID-19 перед поїздкою і перебувати в карантині не менше семи днів після прибуття в країну.

Цілком імовірно, що особи, які прибувають до країни, повинні будуть пройти вакцинацію, коли кордони знову відкриються в січні, оскільки це є вимогою майбутніх угод з Сінгапуром та Індонезією, проте уряд ще не уточнив, як виглядатимуть вимоги до в’їзду в країну в січні. Ми оновимо цю статтю, коли з’явиться додаткова інформація.

В даний час, щоб вважатися повністю щепленим для поїздки до Малайзії, має пройти 14 днів після другої дози вакцин Pfizer, AstraZeneca або Sinovac; або 28 днів після однієї дози Johnson & Johnson або Cansino підтверджує посольство США в Малайзії.

На засіданні уряду в четвер, за повідомленням Reuters, глава малазійської цільової групи з відновлення Мухіддін Яссін заявив, що такі заходи, як “тести на COVID-19 залишаться чинними, а влада визначатиме в’їзд до країни на підставі ситуації з COVID-19 у країнах походження та інших факторів”.

Більшість штатів Малайзії знаходяться на четвертій фазі (найменш обмежувальній) Національного плану відновлення, що означає, що більшість підприємств можуть працювати на повну силу за наявності санітарних протоколів. Однак розважальні заклади, такі як нічні клуби та бари, поки що залишаються закритими.