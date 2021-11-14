Малайзия готова принять туристов к январю

Малайзия объявила о планах вновь открыть свои границы для туристов к 1 января 2022 года на фоне общенационального смягчения мер COVID-19.

Поскольку Малайзия ослабляет ограничения в большинстве штатов, она также готовится принять туристов в новом году. На этой неделе правительство начало предлагать перспективы того, как страна в конечном итоге вновь откроет свои границы, поскольку уровень заболеваемости по всей стране неуклонно снижается, а уровень вакцинации растет, и более 76% 32-миллионного населения Малайзии в настоящее время полностью вакцинированы.

Но Малайзия никуда не торопится. На этой неделе она объявила о том, что 29 ноября начнет действовать соглашение с Сингапуром, которое позволит людям, полностью привитым от COVID-19, путешествовать между двумя странами без карантина. По данным агентства Reuters, аналогичное соглашение будет создано и с Индонезией, после чего Малайзия откроет свои границы для международных путешественников не позднее 1 января.

В настоящее время большинству иностранных путешественников запрещен въезд в Малайзию по несущественным причинам, и даже полностью вакцинированные прибывающие должны сдать отрицательный тест на COVID-19 перед поездкой и находиться в карантине не менее семи дней по прибытии в страну.

Вполне вероятно, что прибывающие в страну лица должны будут пройти вакцинацию, когда границы вновь откроются в январе, поскольку это является требованием предстоящих соглашений с Сингапуром и Индонезией, однако правительство еще не уточнило, как будут выглядеть требования к въезду в страну в январе. Мы обновим эту статью, когда появится дополнительная информация.

В настоящее время, чтобы считаться полностью привитым для поездки в Малайзию, должно пройти 14 дней после второй дозы вакцин Pfizer, AstraZeneca или Sinovac; или 28 дней после одной дозы Johnson & Johnson или Cansino, подтверждает посольство США в Малайзии.

На заседании правительства в четверг, по сообщению Reuters, глава малазийской целевой группы по восстановлению Мухиддин Яссин заявил, что такие меры, как «тесты на COVID-19 останутся в силе, а власти будут определять въезд в страну на основании ситуации с COVID-19 в странах происхождения и других факторов».

Большинство штатов Малайзии находятся на четвертой фазе (наименее ограничительной) Национального плана восстановления, что означает, что большинство предприятий могут работать в полную силу при наличии санитарных протоколов. Однако развлекательные заведения, такие как ночные клубы и бары, пока остаются закрытыми.