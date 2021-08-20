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ЛИТВА

У Литві від самогону загинули щонайменше 16 людей

Смертельні випадки були зареєстровані протягом 10 днів, а вік постраждалих коливався від 30 до 60 років.

Гліб Парфененко
У Литві від самогону загинули щонайменше 16 людей

За даними ТАСС, в районі Каунаса, другого за величиною міста країни, в результаті вживання фальшивого алкоголю загинули щонайменше 16 осіб. Двоє інших перебувають у відділенні інтенсивної терапії лікарні в Литві. Алкоголь був саморобним.

Про випадки смерті повідомлялося протягом 10 днів, а вік жертв, чоловіків і жінок, становив від 30 до 60 років.

«Розслідування смертей почалося після того, як поліція отримала повідомлення від медиків в Каунасі про те, що за останній місяць було зареєстровано багато смертей від людей, що вживали міцні домашні алкогольні напої. Всі вони були знайдені мертвими або померли незабаром після вживання ». Про це журналістам повідомила прокурор з Каунаса Аксе Ліпкевіч. Він додав, що вже порушено 17 досудових виробництв.

В ході розслідування поліція обшукала декілька житлових будинків в районі Алексотас Каунаса. На думку слідства, контрафактний алкоголь продавали кілька людей.

За вихідними даними, це метиловий спирт. Йонас Суркус, токсиколог нефрологічного відділення Каунаській клініки, сказав, що вживання метилового спирту смертельно небезпечно. «Це підступно, тому що за своїми характеристиками – смаку і запаху – метил практично не відрізняється від етанолу – від звичайного спирту».

Поки що в поширенні незаконної підробки підозрюються двоє людей – чоловік і жінка, але незабаром після арешту чоловік помер від отруєння алкоголем.

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