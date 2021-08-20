В Литве от самогона погибли по меньшей мере 16 человек

По данным ТАСС, в районе Каунаса, второго по величине города страны, в результате употребления фальшивого алкоголя погибли по меньшей мере 16 человек. Двое других находятся в отделении интенсивной терапии больницы в Литве. Алкоголь был самодельным.

О случаях смерти сообщалось в течение 10 дней, а возраст жертв, мужчин и женщин, составлял от 30 до 60 лет.

«Расследование смертей началось после того, как полиция получила сообщение от медиков в Каунасе о том, что за последний месяц было зарегистрировано много смертей от людей, употреблявших крепкие домашние алкогольные напитки. Все они были найдены мертвыми или умерли вскоре после употребления». Об этом журналистам сообщила прокурор из Каунаса Аксе Липкевич. Он добавил, что уже возбуждено 17 досудебных производств.

В ходе расследования полиция обыскала несколько жилых домов в районе Алексотас Каунаса. По мнению следствия, контрафактный алкоголь продавали несколько человек.

По исходным данным, это метиловый спирт. Йонас Суркус, токсиколог нефрологического отделения Каунасской клиники, сказал, что употребление метилового спирта смертельно опасно. «Это коварно, так как по своим характеристикам — вкуса и запаха — метил практически не отличается от этанола — от обычного спирта».

Пока в распространении незаконной подделки подозреваются два человека — мужчина и женщина, но вскоре после ареста мужчина скончался от отравления алкоголем.