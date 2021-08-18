Суперництво королівських братів і сестер, яке привернуло найбільшу увагу

Серед британських членів королівської сім’ї поширене суперництво між братами і сестрами.

Зв’язок між братами і сестрами не можна ні виміряти, ні розірвати. Однак повинні бути розбіжності і конфлікти, які можуть вплинути не тільки на відносини між братами і сестрами, а й вплинути на сімейну динаміку. Навіть коли мова йде про британську королівську сім’ю, суперництво між братами і сестрами в минулому виявляли кілька разів. Чи було це кілька століть назад або в недавньому минулому, напружені відносини між братами і сестрами стали королівської традицією.

Єлизавета I і Марія I

Королева Єлизавета I і Марія, королева Шотландії, вважалися одними з найбільш напружених в історії британської монархії, були двоюрідними сестрами, які ніколи не мирилися між собою. Хоча королева Марія успадкувала трон Шотландії після смерті свого батька, після цього вона вела дуже бурхливе життя. Дві сестри ніколи не зустрічалися особисто, однак їх десятирічне суперництво закінчилося обезголовлюванням Марії за наказом самої королеви Єлизавети I.

Едуард VIII і Георг VI

Вважається, що одним з найбільших суперництв між братами і сестрами є між королем Георгом VI і королем Едуардом VIII, яке почалося з зречення останнього від престолу і продовжилося з розкриттям його зв’язків з нацистським режимом. Король Едуард VIII закохався і одружився на двічі розлучену американку Уолліс Сімпсон, що викликало переполох в британській королівській сім’ї. Це не тільки змінило всю лінію британського престолонаслідування, але і залишило короля Георга VI запеклим і позбавленим вибору.

Королева Єлизавета II і принцеса Маргарет

Хоча про їх сестринство пам’ятають до сих пір, зв’язок між королевою Єлизаветою II і принцесою Маргарет був досить складним. Будучи королевою Англії, Єлизаветі II довелося вимагати від своєї єдиної сестри безлічі жертв, що, на її думку, було необхідним, хоча і болісним. Принцеса Маргарет відома як королівська метежниця, і цьому є свої унікальні причини. Але оскільки її сестра була обличчям британської королівської сім’ї, вона пішла проти власного вибору, через що вона відчувала себе пригніченою і часом недооціненою.

Принц Вільям і принц Гаррі

З розлукою батьків і передчасною смертю матері, дуету братів, принцу Вільяму і принцу Гаррі, безсумнівно, довелося нелегко. Це допомогло двом братам розділити прекрасний зв’язок один з одним, а також допомогло один одному подолати всі труднощі. Але після великого відходу від королівських обов’язків, як повідомляється, Гаррі та Вільям віддалилися.

За словами історика і автора нової книги «Битва братів: внутрішня історія сім’ї в метушні», Роберт Лейсі описує їх відносини, кажучи: «В основі всієї саги лежить зіткнення любові і боргу».

Однак недавно ці двоє були помічені разом на різних заходах. Останній раз їх бачили разом на 60-річчя їх покійної матері. Дует відкрив статую своєї матері в саду Кенсингтонського палацу.