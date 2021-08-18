Соперничество королевских братьев и сестер, которое привлекло наибольшее внимание

Среди британских членов королевской семьи распространено соперничество между братьями и сестрами.

Связь между братьями и сестрами нельзя ни измерить, ни разорвать. Однако должны быть разногласия и конфликты, которые могут повлиять не только на отношения между братьями и сестрами, но и повлиять на семейную динамику. Даже когда речь идет о британской королевской семье, соперничество между братьями и сестрами в прошлом проявляли несколько раз. Было ли это несколько веков назад или в недавнем прошлом, напряженные отношения между братьями и сестрами стали королевской традицией.

Елизавета I и Мария I

Королева Елизавета I и Мария, королева Шотландии, считались одними из самых напряженных в истории британской монархии, были двоюродными сестрами, которые никогда не мирились между собой. Хотя королева Мария унаследовала трон Шотландии после смерти своего отца, после этого она вела очень бурная жизнь. Две сестры никогда не встречались лично, однако их десятилетнее соперничество закончилось обезглавливанием Марии по приказу самой королевы Елизаветы I.

Эдуард VIII и Георг VI

Считается, что одним из крупнейших соперничество между братьями и сестрами есть между королем Георгом VI и королем Эдуардом VIII, которое началось с отречения последнего от престола и продолжилось с раскрытием его связей с нацистским режимом. Король Эдуард VIII влюбился и женился на дважды разведенную американку Уоллис Симпсон, что вызвало переполох в британской королевской семье. Это не только изменило всю линию британского престолонаследия, но и оставило короля Георга VI ярым и лишенным выбора.

Королева Елизавета II и принцесса Маргарет

Хотя об их сестричество помнят до сих пор, связь между королевой Елизаветой II и принцессой Маргарет был достаточно сложным. Будучи королевой Англии, Елизавете II пришлось требовать от своей единственной сестры множества жертв, что, по ее мнению, было необходимо, хотя и болезненным. Принцесса Маргарет известна как королевская метежниця, и этому есть свои уникальные причины. Но поскольку ее сестра была лицом британской королевской семьи, она пошла против собственного выбора, из-за чего она чувствовала себя подавленной и время недооцененной.

Принц Уильям и принц Гарри

С разлукой родителей и преждевременной смертью матери, дуэта братьев, принцу Уильяму и принцу Гарри, несомненно, пришлось нелегко. Это помогло двум братьям разделить прекрасный связь друг с другом, а также помогло друг другу преодолеть все трудности. Но после большого ухода от королевских обязанностей, как сообщается, Гарри и Уильям удалились.

По словам историка и автора новой книги «Битва братьев внутренняя история семьи в суматохе», Роберт Лейси описывает их отношения, говоря: «В основе всей саги лежит столкновение любви и долга».

Однако недавно эти двое были замечены вместе на различных мероприятиях. Последний раз их видели вместе на 60-летие их покойной матери. Дуэт открыл статую своей матери в саду Кенсингтонского дворца.