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Папуга вкусив Ангелу Меркель (ФОТО)

Гліб Парфененко
Папуга вкусив Ангелу Меркель (ФОТО)

На нинішнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель несподівано “напав” агресивний папуга Лорі. Інцидент, як повідомляє газета “Tz”, стався під час відвідин парку птахів в Марлоу (федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія).

Меркель здійснювала турне по своєму колишньому виборчому округу напередодні виборів до Бундестагу (призначених на 26 вересня). Під час екскурсії вона відвідала, зокрема, парк птахів в Марлоу, де хотіла погодувати його мешканців. Меркель дали спеціальний паперовий стаканчик з кормом для птахів – так званим нектаром Лорі, виготовленим з сухого пилку, фруктози, зерна і води.

В очікуванні частування папуги Лорі оточили Меркель і почали буквально клювати їжу з її рук. Один з найбільш сміливих представників навіть не побоявся сісти на голову канцлеру. А самий безстрашний і зарозумілий папуга під час їжі вкусив Меркель за палець. Як зазначає видання, укус був досить болючим.

Однак глава уряду Німеччини не зупинилася і продовжила годувати птахів.

Потім Меркель висловила бажання познайомитися з європейською совою висотою близько 60 см. Однак після інциденту канцлер була більш обережна, відмовившись тримати її в руках. «Ні, ні, – цитує її слова газета, – я добре попрацювала з папугами».

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