Папуга вкусив Ангелу Меркель (ФОТО)

На нинішнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель несподівано “напав” агресивний папуга Лорі. Інцидент, як повідомляє газета “Tz”, стався під час відвідин парку птахів в Марлоу (федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія).

Меркель здійснювала турне по своєму колишньому виборчому округу напередодні виборів до Бундестагу (призначених на 26 вересня). Під час екскурсії вона відвідала, зокрема, парк птахів в Марлоу, де хотіла погодувати його мешканців. Меркель дали спеціальний паперовий стаканчик з кормом для птахів – так званим нектаром Лорі, виготовленим з сухого пилку, фруктози, зерна і води.

В очікуванні частування папуги Лорі оточили Меркель і почали буквально клювати їжу з її рук. Один з найбільш сміливих представників навіть не побоявся сісти на голову канцлеру. А самий безстрашний і зарозумілий папуга під час їжі вкусив Меркель за палець. Як зазначає видання, укус був досить болючим.

Однак глава уряду Німеччини не зупинилася і продовжила годувати птахів.

Потім Меркель висловила бажання познайомитися з європейською совою висотою близько 60 см. Однак після інциденту канцлер була більш обережна, відмовившись тримати її в руках. «Ні, ні, – цитує її слова газета, – я добре попрацювала з папугами».