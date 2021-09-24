Попугай укусил Ангелу Меркель (ФОТО)

На нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель неожиданно «напал» агрессивный попугай Лори. Инцидент, как сообщает газета «Tz», произошел во время посещения парка птиц в Марлоу (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания).

Меркель осуществляла турне по своему бывшему избирательному округу накануне выборов в Бундестаг (назначенных на 26 сентября). Во время экскурсии она посетила, в частности, парк птиц в Марлоу, где хотела покормить его жителей. Меркель дали специальный бумажный стаканчик с кормом для птиц — так называемым нектаром Лори, изготовленным из пыли, фруктозы, зерна и воды.

В ожидании угощения попугаи Лори окружили Меркель и начали буквально клевать пищу из ее рук. Один из самых смелых представителей даже не побоялся сесть на голову канцлеру. А самый бесстрашный и высокомерный попугай во время еды укусил Меркель за палец. Как отмечает издание, укус был довольно болезненным.

Однако глава правительства Германии не остановилась и продолжила кормить птиц.

Затем Меркель выразила желание познакомиться с европейской совой высотой около 60 см. Однако после инцидента канцлер была более осторожна, отказавшись держать ее в руках. «Нет, нет, — цитирует ее слова газета, — я хорошо поработала с попугаями».