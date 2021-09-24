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Попугай укусил Ангелу Меркель (ФОТО)

Глеб Парфененко
Попугай укусил Ангелу Меркель (ФОТО)

На нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель неожиданно «напал» агрессивный попугай Лори. Инцидент, как сообщает газета «Tz», произошел во время посещения парка птиц в Марлоу (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания).

Меркель осуществляла турне по своему бывшему избирательному округу накануне выборов в Бундестаг (назначенных на 26 сентября). Во время экскурсии она посетила, в частности, парк птиц в Марлоу, где хотела покормить его жителей. Меркель дали специальный бумажный стаканчик с кормом для птиц — так называемым нектаром Лори, изготовленным из пыли, фруктозы, зерна и воды.

В ожидании угощения попугаи Лори окружили Меркель и начали буквально клевать пищу из ее рук. Один из самых смелых представителей даже не побоялся сесть на голову канцлеру. А самый бесстрашный и высокомерный попугай во время еды укусил Меркель за палец. Как отмечает издание, укус был довольно болезненным.

Однако глава правительства Германии не остановилась и продолжила кормить птиц.

Затем Меркель выразила желание познакомиться с европейской совой высотой около 60 см. Однако после инцидента канцлер была более осторожна, отказавшись держать ее в руках. «Нет, нет, — цитирует ее слова газета, — я хорошо поработала с попугаями».

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