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ABBA повертаються після 40-річної відсутності

Культова шведська група ABBA оголосила про випуск нового альбому, в якому також буде віртуальне концертне виконання.

Гліб Парфененко
ABBA повертаються після 40-річної відсутності

Одна з найвпливовіших поп-груп в історії, ABBA, на наступному тижні представить нову музику, вперше за 39 років, а також оголосить про новий проект ABBA Voyage.

Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон, Агнета Фельтског і Анні-Фрід Люнгстад вперше за 39 років представлять нові пісні, зробивши довгоочікуване повернення, включаючи спеціальне шоу “ABBA Voyage”.

В “ABBA Voyage” буде представлений документальний фільм про роботу над новими піснями і створення спеціального місця в Східному Лондоні для їх шоу “Голограми”, яке має відкритися в травні 2022 року.

На виступах будуть представлені так звані “ABBA-тари (відсилання до аватарів)” – зображення музикантів будуть транслюватися на сцену у вигляді голограм і виконувати їх нестаріючі композиції.

Виконавці співпрацюють з творцем “Поп-ідола” Саймоном Фуллером над планами, над якими вони працюють з 2019 року.

Сам Бьорн підтвердив, що нова музика від творців “Mamma Mia!” вже на підході. Ще в травні він сказав: “У цьому році буде нова музика, це точно, більше ніяких розмов, якщо це може статися, то це станеться”.

Група розійшлася в різні боки в 1982 році і вперше за кілька десятиліть зібралася разом в 2016 році на приватному заході, присвяченому 50-річчю першої зустрічі авторів пісень Бьорна і Бенні.

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