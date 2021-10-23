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Дочка покійного Пола Уокера вийшла заміж, Він Дізель відвів її до вівтаря (Фото)

Гліб Парфененко
Дочка покійна Пола Уокера вийшла заміж, Він Дізель відвів її до вівтаря (Фото)

Мідоу Уокер, дочка покійного актора Пола Уокера, вийшла заміж в Домініканській Республіці на початку жовтня.

Модель поділилася в соціальних мережах декількома фотографіями зі щасливого дня. На одному з них Вин Дизель зображений в ролі чоловіка, який проводив її до вівтаря.

 

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Цим жестом 22-річна наречена показала, наскільки глибока дружба між двома акторами, вибравши саме Вин Дизеля для супроводу її до вівтаря, що зазвичай робить батько нареченої.

 

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Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)

Вона часто віддавала данину пам’яті свого батька, який загинув в автокатастрофі в листопаді 2013 року, публікуючи фотографії, на яких вони зображені удвох.

 

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Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)

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