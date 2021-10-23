Дочка покійного Пола Уокера вийшла заміж, Він Дізель відвів її до вівтаря (Фото)

Мідоу Уокер, дочка покійного актора Пола Уокера, вийшла заміж в Домініканській Республіці на початку жовтня.

Модель поділилася в соціальних мережах декількома фотографіями зі щасливого дня. На одному з них Вин Дизель зображений в ролі чоловіка, який проводив її до вівтаря.

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Цим жестом 22-річна наречена показала, наскільки глибока дружба між двома акторами, вибравши саме Вин Дизеля для супроводу її до вівтаря, що зазвичай робить батько нареченої.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)

Вона часто віддавала данину пам’яті свого батька, який загинув в автокатастрофі в листопаді 2013 року, публікуючи фотографії, на яких вони зображені удвох.