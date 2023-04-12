Найскандальніші вчинки знаменитостей на борту літака

Можливо, на висоті ці знаменитості почуваються ближче до зірок — і тому іноді поводяться неналежно. Редакція Dip.org.ua вирішила згадати скандальні випадки, що трапилися з кумирами мільйонів під час подорожей.

Алек Болдуїн

Про вибуховий характер актора знає весь Голівуд. Як зазначає CNN, у 2011 році прохання стюардеси негайно вимкнути телефон на рейсі авіалінії American Airlines викликало у Алека Болдуїна неконтрольований напад агресії. Він кинувся до кабіни пілотів, збиваючи все на своєму шляху, і почав бити кулаками по стіні і нецензурно висловлюватись. Екіпаж вважав, що залишати на борту людину в такому стані просто небезпечно, тому бортпровідники допомогли актору залишити лайнер.

Сам Болдуїн спростував таку версію подій, але зізнався, що його не влаштував “грубий тон” стюардеси.

Наомі Кемпбелл

Відома своїм темпераментом фотомодель Наомі Кемпбелл була знята з рейсу авіакомпанії British Airways, що прямував із Лондона до Лос-Анджелеса. Інцидент стався у 2008 році, коли виявилося, що одна з її валіз не була занурена на борт літака.

Супермодель на очах у пасажирів ображала бортпровідників і вимагала, щоб капітан вийшов із літака та знайшов її багаж. Коли на борт піднялися поліцейські, щоб вивести порушницю, вона плюнула одному в обличчя. Правоохоронцям нічого не залишалося, окрім як надіти на Наомі наручники та насильно вивести з літака. Конфлікт спричинив двогодинну затримку рейсу.

Пізніше Наомі визнала себе винною в нападі на двох поліцейських і була засуджена до 200 годин громадських робіт та штрафу 2300 фунтів. British Airways заборонила моделі літати рейсами авіакомпанії протягом декількох років, повідомило видання Dailymail.

Жерар Депардьє

Захотілося в туалет у літаку, а він ще не злетів? Що робити? Терпіти. Лише якщо ти не відомий французький актор. У 2011 році на рейсі City Jet любитель вина Депардьє відчув гостру необхідність у полегшенні. Стюардеса наполягла, щоб він дочекався, доки літак злетить і набере відповідну висоту. Актор не вигадав нічого кращого, ніж справити потребу прямо в проході. Він дістав пляшку, але не влучив у неї. У результаті актора вивели з рейсу. За інформацією ВВС, Депардьє вибачився і назвав інцидент “ганебним”.

Майк Тайсон

Відомі боксери іноді застосовують свої навички не лише на рингу. У квітні 2022 року Майка Тайсона зняли з рейсу за бійку з іншим пасажиром на рейсі з Сан-Франциско до Флориди. Судячи з ролика, опублікованого TMZ, чоловік дуже хотів сфотографуватися з Тайсоном і не був готовий відмовити.

Фанат, що випив, не залишав спроб протягом усього польоту, поки терпець легенди боксу не урвався. Чоловікові знадобилася медична допомога, а боксер сам залишив літак.

Біллі Айліш

За даними Triphawk.net, у 2020 році Айліш продемонструвала своє небажання дотримуватися правил у польоті з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. За словами очевидців, вона стояла на кріслі та ходила по проходу, незважаючи на неодноразові прохання бортпровідників не залишати крісла до зльоту. Відео з інцидентом потрапило до мережі. Дівчина вибачилася за свою поведінку, пояснивши, що була “схвильована і налякана”. За словами співачки, причиною стала панічна атака.

Кейт Мосс

Ще одна модель продемонструвала свій складний характер на борту літака. Інцидент із Мосс стався на рейсі EasyJet у 2015 році. Вона влаштувала бешкет під час польоту до Лондона з турецького курортного міста Бодрум, де була на вечірці своєї подруги.

Як розповіли очевидці The Guardian, коли бортпровідники відмовили Кейт в алкоголі, вона дістала пляшку горілки з ручної поклажі та почала пити. А потім ще й грубо вилаялася на адресу пілота. На батьківщині на імениту пасажирку вже чекали поліцейські, які й вивели її з літака, але заарештовувати не стали. Письмову скаргу авіакомпанія на поведінку Мосс вирішила не подавати, але заявила, що терпіти такі витівки не має наміру.

Снуп Догг

Інцидент зі Снуп Доггом стався у VIP-залі очікування аеропорту Хітроу у 2006 році. За інформацією Dailymail, музикант зіткнувся з несподіваною ситуацією: його охоронців не пустили в перший клас пасажирського авіалайнера.

Реп-зірка у відповідь вийшов із себе і разом із супроводжуючими не знайшов нічого кращого, як піти в магазин Duty free, почати громити пляшки зі спиртним та кричати на персонал. Коли ж приїхала поліція, хулігани не забули вступити з ними в бій.

У результаті семеро охоронців порядку отримали незначні поранення – переважно синці та порізи, а одному зламали руку.

Через скандал Снуп Догг став персоною нон грата на рейсах британської авіакомпанії British Airways.