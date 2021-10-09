Стало відомо місце проведення Євробачення-2022

Конкурс пісні «Євробачення» відбудеться в Турині в 2022 році, повідомила в п’ятницю мер цього великого міста на півночі Італії Кьяра Аппендіно, яка ініціювала висунення.

«Ми перемогли, Турин переміг! Ласкаво просимо в Турин, на Євробачення-2022», – написала вона в Twitter.

«Ми щасливі, що в Турині відбудеться Євробачення – міжнародний фестиваль, який полюбиться широкій публіці в будь-якій країні. Завдяки чудовій перемозі групи Maneskin, пісенний конкурс повертається до Італії через 31 рік. Це місто має всі характеристики для проведення такого престижного заходу”, – сказав Карло Фуортес, генеральний директор італійського державного телебачення Rai.

Мілан, Болонья, Ріміні та Пезаро також претендували на проведення Євробачення разом з Турином. За словами Фуортеса, Rai та Європейській радіомовній спілці було важко прийняти остаточне рішення, враховуючи високий рівень поданих заявок.

Євробачення відбудеться в Італії, оскільки 2021 року італійська група Maneskin виграла конкурс у Роттердамі. Остаточні змагання відбудуться 14 травня 2022 року на одній з найбільших арени Італії – PalaOlimpico.