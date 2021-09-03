ABBA возвращаются после 40-летнего отсутствия

Одна из самых влиятельных поп-групп в истории, ABBA, на следующей неделе представит новую музыку, впервые за 39 лет, а также объявит о новом проекте ABBA Voyage.

Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Люнгстад ​​впервые за 39 лет представят новые песни, сделав долгожданное возвращение, включая специальное шоу «ABBA Voyage».

В «ABBA Voyage» будет представлен документальный фильм о работе над новыми песнями и создание специального места в Восточном Лондоне для их шоу «Голограммы», которое должно открыться в мае 2022 года.

На выступлениях будут представлены так называемые «ABBA-тары (отсылка к аватаров)» — изображение музыкантов будут транслироваться на сцену в виде голограмм и выполнять их нестареющие композиции.

Исполнители сотрудничают с создателем «Поп-идола» Саймоном Фуллером над планами, над которыми они работают с 2019 года.

Сам Берн подтвердил, что новая музыка от создателей «Mamma Mia!» уже на подходе. Еще в мае он сказал: «В этом году будет новая музыка, это точно, больше никаких разговоров, если это может произойти, то это произойдет».

Группа разошлась в разные стороны в 1982 году и впервые за несколько десятилетий собралась вместе в 2016 году на частном мероприятии, посвященном 50-летию первой встречи авторов песен Бьорна и Бенни.