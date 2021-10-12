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Пол Маккартні: Джон Леннон винен в розпаді Бітлз

Гліб Парфененко
Пол Маккартні: Джон Леннон винен в розпаді Бітлз
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У передачі BBC 23 жовтня Маккартні відкинув звинувачення в тому, що він несе відповідальність за розпад Beatles.

“Я не та людина, яка винна у розриві. Ні, ні, ні. Одного разу Джон прийшов і сказав: “Я йду з “Бітлз”. “Хіба не в цьому причина розриву?” – запитав Маккартні.

Він жалкував про розпад, кажучи, що в той час група все ще створювала “досить хороший матеріал”.

“Це була моя група, це була моя пристрасть, це було моє життя. Ось чому я хотів продовжувати працювати”, – додав він.

Шанувальники легендарної рок-групи давно сперечаються про те, хто винен в її розпаді, багато хто звинувачує Маккартні.

Він сказав, що бажання Леннона “бути вільним” було головною рушійною силою розриву.

“Бітлз” розпалися в 1970 році, а Леннон був убитий десять років по тому.

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