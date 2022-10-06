Експерти пояснили, як можна повернути кошти за скасовані авіарейси з України

Українські та міжнародні авіакомпанії не літають в аеропорти України з 24 лютого – моменту, коли Росія почала повномасштабне вторгнення.

Десятки тисяч пасажирів залишилися з авіаквитками, які вони не можуть використати. Чи можна зараз повернути гроші за ці авіаквитки? DIP з посиланням на avianews.com розібрався в ситуації.

Повернення квитків на рейси українських авіакомпаній

Українські авіакомпанії розцінюють війну як форс-мажор та не здійснюють повернення грошей. Авіаперевізники обіцяють, що заморожені кошти можна буде використати у майбутньому для здійснення інших рейсів.

Утім, незрозуміло, які авіакомпанії продовжать літати після перемоги України у війні проти Росії. Наразі польоти виконують лише МАУ та SkyUp. Обидві перевозять пасажирів за кордоном на замовлення іноземних авіакомпаній та туроператорів.

Повернення квитків на рейси іноземних авіакомпаній

Іноземні авіакомпанії мають достатні резерви, щоб повертати кошти українським пасажирам.

Якщо у вас квиток на рейс з України Lufthansa, Turkish Airlines, Air France, KLM, LOT чи іншого іноземного авіаперевізника:

дізнайтеся, чи вже офіційно скасований ваш рейс; якщо рейс скасований, ви можете подати заявку на повернення коштів. Вам можуть запропонувати перенести виліт на іншу дату. Не варто погоджуватись на це, оскільки досі не відомі точні терміни відновлення авіасполучення з України.

Деякі іноземні авіакомпанії продавали квитки в гривневому еквіваленті. Це означає, що повернення ви також можете отримати в гривні, але сума в валютному еквіваленті буде меншою через зростання курсу долара. У такому випадку є сенс швидше отримати назад кошти, щоб їх можна було витратити на інші цілі.