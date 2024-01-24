У Торонто літак ударився хвостом об землю під час посадки

Великогабаритний Airbus A350 авіакомпанії Air France вдарився задньою частиною об смугу і отримав пошкодження при посадці в Торонто.

Під час перельоту AF356 з Парижа в аеропорт Торонто Пірсон літак здійснив бічний відскок при приземленні, і хвостова частина судна зачепила злітно-посадкову смугу, повідомляє AviationSource News. У відповідь на інцидент, екіпаж одразу ініціював процедуру скасування посадки та повторної підготовки до посадки на ту саму смугу. Другий підхід пройшов успішно і літак приземлився без додаткових подій.

Про постраждалих серед пасажирів та екіпажу повідомлень не надходило, проте літак отримав пошкодження фюзеляжу F-HTYH через удар, який видно на фотографіях очевидців, що поширилися в мережі.

Air France Airbus A350 was damaged during landing attempt at Toronto https://t.co/Wgpq11mzc5 — AIRLIVE (@airlivenet) January 22, 2024

Експерти називають такі випадки “ударом хвоста” – коли задня частина літака торкається землі під час посадки через такі чинники, як жорсткість посадки, помилки пілота або атмосферні умови.

Після інциденту Air France повідомила, що літак буде підданий ретельному технічному огляду та ремонту перед наступними рейсами, щоб гарантувати безпеку польотів.