У Торонто літак ударився хвостом об землю під час посадки

Великогабаритний Airbus A350 авіакомпанії Air France вдарився задньою частиною об смугу і отримав пошкодження при посадці в Торонто.

Під час перельоту AF356 з Парижа в аеропорт Торонто Пірсон літак здійснив бічний відскок при приземленні, і хвостова частина судна зачепила злітно-посадкову смугу, повідомляє AviationSource News. У відповідь на інцидент, екіпаж одразу ініціював процедуру скасування посадки та повторної підготовки до посадки на ту саму смугу. Другий підхід пройшов успішно і літак приземлився без додаткових подій.

Про постраждалих серед пасажирів та екіпажу повідомлень не надходило, проте літак отримав пошкодження фюзеляжу F-HTYH через удар, який видно на фотографіях очевидців, що поширилися в мережі.

Air France Airbus A350 was damaged during landing attempt at Toronto https://t.co/Wgpq11mzc5

— AIRLIVE (@airlivenet) January 22, 2024