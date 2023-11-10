У січні на європейську авіацію чекає хаос: Франція скасовує тисячі рейсів

У січні та лютому 2024 року в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля, який є одним із центрів європейського повітряного сполучення, буде скасовано тисячі рейсів, оскільки Франція оновлює свої системи управління повітряним рухом.

Управління повітряним рухом Франції зараз працює за системою, розробленою в 1970-х роках, згідно з якою диспетчери іноді все ще використовують папір і олівець для нанесення на карту літаків, що прибувають. Хоча протягом багатьох років система періодично оновлювалася, через швидкий розвиток авіації та збільшення кількості рейсів на початку наступного року заплановано повне оновлення.

Оскільки процес є досить тривалим, перші два місяці року можуть виявитися найскладнішими для мандрівників. Щорічно через повітряний простір Франції проходить понад 2,5 мільйона рейсів, тому будь-які збої можуть вплинути на подорожі не лише Європою, а й у всьому світі.

Оновлення системи “надзвичайно необхідне”

За оцінками каналу BFM, на час проведення робіт буде скасовано близько 16 500 рейсів. У період з 9 січня по 14 лютого авіакомпаніям рекомендовано скоротити на 20 відсотків кількість рейсів, що вилітають і прибувають, в паризьких аеропортах імені Шарля де Голля, Орлі, Ле Бурже і Бове.

За цей час нова система буде протестована в найбільшому у всій Франції центрі управління повітряним рухом Атіс-Монс, який відповідає за паризькі аеропорти. Які саме рейси будуть скасовані, вирішують самі авіакомпанії, але вони, швидше за все, віддадуть перевагу далекомагістральним рейсам.

В Air France повідомили французьким ЗМІ, що авіакомпанія „вимушена скасувати деякі ближньо- та середньомагістральні рейси в цей період“ — всього група Air France-KLM скасовує понад 4200 рейсів. Air France проінформувала пасажирів про ситуацію, що склалася, і запропонувала їм того ж дня скористатися альтернативними варіантами перельотів.

У покращення управління повітряним рухом Франції буде інвестовано близько 1 мільярда євро. Мета оновлення системи – ефективніше обслуговування більшої кількості рейсів.