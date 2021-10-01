16 авіакомпаній зобов’язуються повертати пасажирам гроші протягом 7 днів в разі скасування рейсів

Після діалогу з Європейською комісією та органами національного захисту 16 провідних авіакомпаній зобов’язалися протягом семи днів повертати пасажирам гроші в разі скасування рейсу, а також надавати більш повну інформацію про їхні права в разі можливого скасування рейсу авіакомпанією.

У діалозі взяли участь такі авіакомпанії, як Aegean Airlines, Alitalia, Austrian Airlines, Air France, British Airways, Brussels Airlines, EasyJet, Iberia, Eurowings, KLM, Lufthansa, TAP, Norwegian, Ryanair, Vueling і Wizz Air.

Відповідно до прес-релізу, опублікованого Комісією ЄС вчора, 30 вересня, за підсумками діалогу авіакомпанії пообіцяли приділяти однакову увагу на своїх електронних листах, веб-сайтах та інших засобах комунікації різних варіантів, які є у пасажира в разі скасування рейсу.

Це означає, що в таких ситуаціях пасажирам буде запропоновано зміну маршруту, повернення грошей і ваучери, якщо вони будуть запропоновані авіакомпанією.

Крім того, авіакомпанії домовилися проводити чітке розходження між скасуванням рейсів авіакомпаніями і скасуванням рейсів самими пасажирами, щоб уникнути плутанини в майбутньому.

Авіакомпанії також вказали, що ваучери можуть бути видані пасажирам тільки в тому випадку, якщо вони їх явно вибрали, тобто невикористані ваучери, які пасажири отримали на ранній стадії пандемії, можуть бути відшкодовані грошима, якщо пасажири цього захочуть.

Нарешті, було відзначено, що пасажири, які забронювали квиток через посередника і що зазнають труднощів з отриманням відшкодування від нього, можуть звернутися за відшкодуванням безпосередньо до авіакомпаній.

“На ранній стадії пандемії деякі авіакомпанії нав’язували пасажирам ваучери. Вони діяли всупереч правилам ЄС щодо захисту прав споживачів. Це було неприйнятно. Після наших спільних дій я радий, що більшість з них тепер погодилися повернути ці ваучери. Я закликаю владу забезпечити, щоб інші авіакомпанії також запропонували повернення грошей за такі ваучери”, – сказав комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, коментуючи рішення авіакомпаній.

Комісар з питань транспорту Адіна Велеан також привітала той факт, що відставання у відшкодуванні витрат усунуто, і що ці авіакомпанії хочуть взяти на себе зобов’язання за рішенням проблем, що залишилися.

“Це має вирішальне значення для відновлення довіри пасажирів. Від цього залежить відновлення сектора повітряного транспорту”, – додала Валеан.

Тепер діалоги будуть закриті кооперації щодо захисту прав споживачів. Проте мережа продовжить стежити за процесом і перевіряти, наскільки успішно і правильно виконуються взяті на себе зобов’язання.