16 авиакомпаний обязуются возвращать пассажирам деньги в течение 7 дней в случае отмены рейсов

После диалога с Европейской комиссией и органами национальной защиты 16 ведущих авиакомпаний обязались в течение семи дней возвращать пассажирам деньги в случае отмены рейса, а также предоставлять более полную информацию об их правах в случае возможной отмены рейса авиакомпанией.

В диалоге приняли участие такие авиакомпании, как Aegean Airlines, Alitalia, Austrian Airlines, Air France, British Airways, Brussels Airlines, EasyJet, Iberia, Eurowings, KLM, Lufthansa, TAP, Norwegian, Ryanair, Vueling и Wizz Air.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Комиссией ЕС вчера, 30 сентября, по итогам диалога авиакомпании пообещали уделять одинаковое внимание на своих электронных письмах, веб-сайтах и других средствах коммуникации различным вариантам, которые есть у пассажира в случае отмены рейса.

Это означает, что в таких ситуациях пассажирам будет предложено изменение маршрута, возврат денег и ваучеры, если они будут предложены авиакомпанией, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Кроме того, авиакомпании договорились проводить четкое различие между отменой рейсов авиакомпаниями и отменой рейсов самими пассажирами, чтобы избежать путаницы в будущем.

Авиакомпании также указали, что ваучеры могут быть выданы пассажирам только в том случае, если они их явно выбрали, то есть неиспользованные ваучеры, которые пассажиры получили на ранней стадии пандемии, могут быть возмещены деньгами, если пассажиры этого захотят.

Наконец, было отмечено, что пассажиры, забронировавшие билет через посредника и испытывающие трудности с получением возмещения от него, могут обратиться за возмещением напрямую к авиакомпаниям.

«На ранней стадии пандемии некоторые авиакомпании навязывали пассажирам ваучеры. Они действовали вопреки правилам ЕС по защите прав потребителей. Это было неприемлемо. После наших совместных действий я рад, что большинство из них теперь согласились вернуть эти ваучеры. Я призываю власти обеспечить, чтобы остальные авиакомпании также предложили возврат денег за такие ваучеры», — сказал комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, комментируя решение авиакомпаний.

Комиссар по транспорту Адина Велеан также приветствовала тот факт, что отставание в возмещении расходов устранено, и что эти авиакомпании хотят взять на себя обязательства по решению оставшихся проблем.

«Это имеет решающее значение для восстановления доверия пассажиров. От этого зависит восстановление сектора воздушного транспорта», — добавила Валеан.

Теперь диалоги будут закрыты Кооперацией по защите прав потребителей. Однако сеть продолжит следить за процессом и проверять, насколько успешно и правильно выполняются взятые на себя обязательства.