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У Таїланді під час польоту в літаку виповзла змія, викликавши паніку у пасажирів (відео)

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Таїланді під час польоту в літаку виповзла змія, викликавши паніку у пасажирів (відео)

Пасажири рейсу тайських авіаліній Thai AirAsia з Бангкока до Пхукету пережили справжній шок, коли просто під час польоту вони виявили живу змію у верхньому відсіку салону літака.

При цьому пасажири по-різному відреагували на незвичайного безквитка: люди, які сиділи ближче до змії, поспішили відбігти подалі, а інші, навпаки, підійшли ближче, щоб записати рептилію на відео. Пізніше один із членів екіпажу спробував упіймати змію в порожню пластикову пляшку з-під води – таким чином рептилію і перемістили в мішок для сміття, пише The Independent.

Інцидент стався 13 січня 2024 року незадовго до того, як літак мав приземлитися в Пхукеті, і відео миттєво розлетілися соцмережами. “Мій найгірший жах” – так прокоментував ролик користувач соцмережі X з ніком Mothership.

Після того, як літак приземлився, його ретельно обшукали – інших змій виявлено не було. Як рептилія потрапила на борт, зараз залишається невідомим.

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