Пол Маккартни Джон Леннон виноват в распаде Битлз

В передаче BBC 23 октября Маккартни отверг обвинения в том, что он несет ответственность за распад Beatles.

«Я не тот человек, который виновен в разрыве. Нет, нет, нет. Однажды Джон пришел и сказал:» Я ухожу из «Битлз». «Разве не в этом причина разрыва?» — спросил Маккартни.

Он сожалел о распаде, говоря, что в то время группа все еще создавала «достаточно хороший материал».

«Это была моя группа, это была моя страсть, это была моя жизнь. Вот почему я хотел продолжать работать», — добавил он.

Поклонники легендарной рок-группы давно спорят о том, кто виноват в ее распаде, многие обвиняют Маккартни.

Он сказал, что желание Леннона «быть свободным» было главной движущей силой разрыва.

«Битлз» распались в 1970 году, а Леннон был убит десять лет спустя.