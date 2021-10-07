Тіна Тернер продала права на всю свою музику і фото

81-річна поп-ікона Тіна Тернер продала права на свою музику BMG. Точна сума угоди невідома, але, за даними BBC.com, галузеві джерела вказують, що вона буде близька до 50 мільйонам доларів. BMG також придбала права на зображення зірки.

Контракт з BMG передбачає, що артистка передає свою частку прав на запис і публікацію своїх кращих хітів і десятків інших пісень за шість десятиліть своєї кар’єри. Контракт з BMG не впливає на існуючий контракт з Warner Music, яка продовжить бути дистриб’ютором музики зірки. Угода, підписана обома сторонами, також містила положення про передачу BMG права на ім’я, зображення і подобу Тернера.

Вони скористаються популярністю зірки

Тіна Тернер, офіційно відома як Анна Мей Буллок, безсумнівно, є однією з артисток, які визначили напрямок поп-музики в 80-і роки. За оцінками, тираж усіх її альбомів складає більше 180 мільйонів екземплярів, що робить її рок-артисткою з найбільшим обсягом продажів. І хоча в 2009 році Тіна оголосила про вихід на пенсію, інтерес до її творчості не зменшився. Це тенденція, якій компанія BMG хоче скористатися.

Музична подорож Тіни Тернер надихнуло сотні мільйонів людей по всьому світу і продовжує залучати нову аудиторію, сказав BBC.com генеральний директор BMG Хартвиг ​​Масух. «Для нас велика честь взяти на себе управління музичними та комерційними інтересами Тіни Тернер», – додав він.

Музика та імідж «в надійних руках»

Угода Тіни Тернер обов’язково подарує їй комфортне життя і душевний спокій, артистка вважає, що вклала свої роботи і імідж в правильні руки.

«Як і в випадку з будь-яким іншим артистом, захист мого музичної спадщини – це особиста справа кожного», – сказав Тернер у своїй заяві. «Я переконана, що завдяки BMG і Warner Music моя робота знаходиться в професійних і надійних руках», – оцінила вона.

Тіна Тернер – не перша художниця, яка за останній час пішла на такий крок. Вона пішла по стопах, в тому числі Боб Ділан, Ніл Янг, а також Блонді, Шакірі і Стіві Нікс з Fleetwood Mac. Пандемія, схоже, прискорила цю тенденцію, що відкриває можливості для отримання прибутку як артистам, так і розповсюджувачам їх робіт.