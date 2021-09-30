Куба відкриває пляжі, але тільки в масках

Пляжі і басейни в столиці Куби Гавані, а також знаменита набережна Малекон знову відкрилися після того, як були закриті на дев’ять місяців через пандемію.

Офіційна заява в державних ЗМІ, цитований губернатором Гавани Рейнальдо Гарсіа Сапата, говорить, що пляжі і басейни будуть відкриті на половину місткості і що необхідно дотримуватися всіх заходів щодо запобігання поширенню вірусу.

«У басейнах і на пляжах носіння маски обов’язково, крім плавання», – йдеться в заяві. Також знову дозволені заняття в громадських місцях.

Минулого тижня ресторани, бари та інші громадські місця знову відкрилися в восьми з 15 провінцій Куби з обмеженою пропускною спроможністю – полегшення для кубинців після дев’яти місяців закриття.

Офіційні особи заявили, що кордони Куби відкриються для іноземних турістовс 15 листопада, а школи будуть поступово відкриватися в жовтні і листопаді.

У Гавані вже вакциновано більше 70 відсотків населення. На сьогоднішній день на Кубі зареєстровано понад 870 000 випадків COVDI-19 і майже 7 400 смертей.