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После 9 месяцев закрытия, Куба открывает пляжи

Глеб Парфененко
После 9 месяцев закрытия, Куба открывает пляжи

Пляжи и бассейны в столице Кубы Гаване, а также знаменитая набережная Малекон снова открылись после того, как были закрыты на девять месяцев из-за пандемии.

Официальное заявление в государственных СМИ, цитируемый губернатором Гаваны Рейнальдо Гарсиа Сапата, говорит, что пляжи и бассейны будут открыты на половину вместимости и что необходимо соблюдать все меры по предотвращению распространения вируса.

«В бассейнах и на пляжах ношение маски обязательно, кроме плавания», — говорится в заявлении. Также вновь разрешены занятия в общественных местах.

На прошлой неделе рестораны, бары и другие общественные места вновь открылись в восьми из 15 провинций Кубы с ограниченной пропускной способностью — облегчение для кубинцев после девяти месяцев закрытия.

Официальные лица заявили, что границы Кубы откроются для иностранных туристовс 15 ноября, а школы будут постепенно открываться в октябре и ноябре.

В Гаване уже вакцинировано более 70 процентов населения. На сегодняшний день на Кубе зарегистрировано более 870 000 случаев COVDI-19 и почти 7400 смертей.

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