Бойкот Мальдів призвів до появи нової альтернативи цьому курорту

Скандал між Індією та Мальдівами може призвести до форсованого розвитку нового альтернативного індійського курорту – індійських Мальдів, острова Лакшадвіп. Уряд розглядає можливості аеропорту островів, який раніше використовувався здебільшого у військових цілях, приймати літаки з туристами. В свою чергу місцеві готельні мережі — можливість будувати там готелі.

Нагадаємо, саме острів, точніше, візит на нього індійського прем’єра став причиною кампанії з хештегом #BoycottMaldives. Вона почалася після того, як кілька мальдівських політиків зробили принизливі коментарі на адресу прем’єр-міністра Нарендри Моді. Частково це стосувалося туризму, оскільки глузуванням зазнав візит індійського прем’єра в Лакшадвіп, туристичний острівний регіон Індії. Мальдівський політик Маріам Шіуна, розмістила з приводу цієї поїздки «зневажливий пост» у соцмережах, зважаючи на все, натякаючи, що індійський прем’єр просто поїхав відпочивати і розважатися.

В результаті схоже, що Індія всерйоз вирішила розвивати «свої Мальдіви» – архіпелаг з декількох островів біля узбережжя штату Керала. Великі індійські готельні мережі вивчають можливості Лакшадвіпа. Taj Hotels вже заявила про плани відкрити нові заклади на місцевих островах Сухелі та Кадмат до 2026 року. Також відновлено зусилля щодо покращення авіасполучення — справа в тому, що раніше острови раніше використовувалися як військова база (і продовжують використовуватися), тому з цивільними аеропортами «все не так гладко» – необхідно розширювати смугу тощо.

Також туристам спростять і заїзд. Необхідну раніше заяву на отримання електронного дозволу було повністю переведено в онлайн-режим, що позбавило заявників необхідності відвідувати банк і платити комісію у розмірі 200 рупій.

Тим часом, від Мальдів Індія, яка була для островів головним ринком, продовжує відмовлятися. Припинено продаж авіаквитків на Мальдівські острови через дипломатичний скандал, що набирає обертів. Таке рішення ухвалила одна з провідних туристичних платформ Індії EaseMyTrip.