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ТуризмФранція

На французькому фешенебельному курорті спалахнув скандал через історичну назву «Негритянка»

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На французькому фешенебельному курорті спалахнув скандал через історичну назву «Негритянка»

Активісти «культу толерантності» дісталися популярного фешенебельного курорту у Франції: у Біарріці спалахнув скандал через історичну назву його району та вулиці – «Негритянка». Активісти звернулися до французького суду з проханням перейменувати район на південному заході міста, яке офіційно називається La Négresse (негритянка) з 1861 року, а також вулицю Rue de la Négresse — причому остання зветься з 1986 року.

Проте, як цитує французька преса, активісти з Асоціації боротьби з расизмом Memoires et Partages запевняють, що в обох назв є «расистський підтекст»: нібито солдати Наполеона дали району цю назву «на честь колишньої поневоленої жінки, яка працювала в тамтешньому готелі». Також у заяві буквально сказано, що слова «негр» та «негритянка» використовувалися «для позначення чорношкірої людини, позбавленої людяності, що є єдиним способом для європейських суспільств зробити своє поневолення морально прийнятним».

“Терміни несуть на собі відбиток злочину проти людяності, в результаті якого мільйони африканців були депортовані, щоб вони могли працювати як раби на колоніальних плантаціях”, – закликають активісти і вимагають повернути району його стару назву Харауста, що в перекладі з регіональної баскської мови означає “пильний квартал”.

І це вже не перше звернення: Memoires et Partages звернулися до мерії з проханням змінити назви у 2020 році, але це прохання було відхилено. У результаті вони подали позов до адміністративного суду сусіднього міста По та чекає рішення протягом наступних двох тижнів. Суддя, який розглядав позов, попередньо дав необов’язковий висновок про те, що це слово дійсно стало «зневажливим», але що мерія має право відхилити запит. Якщо суд винесе рішення проти асоціації, вона заявила, що направить скаргу до найвищого адміністративного суду Франції.

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