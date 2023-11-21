У Туреччині у деяких готелях країни поліція організувала публічні будинки

«Жахливі новини», після яких спалахнув скандал у ЗМІ, пролунали на зустрічі однієї з турецьких політичних партій. Голова партії İYİ Мерал Акшенер заявила, що у деяких готелях країни організовано публічні будинки. Причому правоохоронці не просто «кришують» їх: за її словами, які наводить видання Turizm Guncel, «у начальників поліції є готелі і що у цих готелях має місце проституція».

«Дозвольте мені розповісти вам дещо цікавіше. Я дуже уважно за ним стежу, бо я колишній міністр внутрішніх справ», – так, згідно з виданням, вона розпочала свій скандальний виступ на відкритті консультаційної зустрічі у Стамбулі.

Далі вона і зробила ту скандальну заяву, заявивши, що в Туреччині, у тому числі на популярних курортах, «є начальники поліції, які володіють готелями», і в цих готелях організовано будинки розпусти. Вона також уточнила, що до проституції «і не тільки» там залучають дівчаток-сиріт, тож скандал нема кому підняти. «Але ми проти цього і не будемо це терпіти», – додала голова партії.