Китай почав тестувати рибу на COVID, це викликало глузування в соціальних мережах

Китайська влада почала перевіряти рибу, виловлену в морі, на наявність коронавірусу у спробі стримати поширення хвороби. Однак це викликало глузування у соціальних мережах, повідомляє DPA.

Відеозаписи відбору проб риби в портовому місті Сяминь широко розповсюджувалися по всьому Китаю, викликаючи різноманітну реакцію. “Що вони роблять при тісному контакті? Карантинити їх у морі?” – написав один із користувачів. “Чи відправляють їх до карантинного центру у разі позитивного результату?” – ще одна реакція.

Політика Китаю щодо обмеження чисельності ковіда є найсуворішою у світі – неодноразово запроваджувалися тривалі закриття та масові випробування. Представник органів охорони здоров’я в Сямині підтвердив, що перевіряються не тільки рибалки, що повертаються, а й риба, яку вони ловлять. “Все, що потрапляє до країни, має бути перевірено”, – сказав він.

Ці заходи було вжито після того, як минулого місяця округ Хімей видав директиву, в якій наголошувалося на небезпеці незаконної торгівлі з іноземними рибалками в морі. Вимоги включають перевірку людей та товарів, коли рибалки повертаються на берег із уловом, цитує його БТА.

У той час як більшість світу шукає способи жити з коронавірусом, в Китаї, де вірус був вперше виявлений у грудні 2019 року, як і раніше, діють суворі обмеження і нетерпимість до нього. Незважаючи на ці заходи, у Китаї стався великий сплеск захворюваності, і повідомляється про швидке поширення висококонтагіозного варіанта Omicron. Національна комісія з охорони здоров’я в Пекіні повідомила сьогодні про більш ніж 500 нових випадків захворювання і більш ніж 2000 безсимптомних випадків. Багато хто з них знаходиться на популярному курортному острові Хайнань.