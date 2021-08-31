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Китай закликав ВООЗ вивчити нову версію COVID-19

Гліб Парфененко
Китай закликав ВООЗ вивчити нову версію COVID-19

Як повідомляє китайська газета Huanqiu Shabao, експерти Китайського центру з контролю і профілактиці захворювань закликали ВООЗ розслідувати версію про те, що коронавірус був доставлений в місто Ухань через пакети з замороженими напівфабрикатами.

Відповідно до публікації, вчені центру порівняли дані про пацієнтів з COVID-19 в Пекіні і Даляні із зразками, зібраними з упаковок напівфабрикатів.

Результати перевірки показали, що вірус міг бути завезений в Ухань разом з продуктами з іншої країни або іншого регіону Китаю.

Локальний спалах COVID-19 був зареєстрований влітку 2020 року в місті Далянь на північному сході Китаю. Там поширення коронавіруса виявили серед співробітників компанії Kaiyang Shijie, яка займається торгівлею морепродуктами.

У жовтні 2020 року У Цзюнюй, провідний експерт Центру по контролю масових захворювань в Китаї, припустив, що спалах COVID-19 в Ухані може бути пов’язана з імпортом морепродуктів. Епідеміолог порівняв ці локальні спалахи, оскільки кожен раз вірус з’являвся в місцях, де продавалася риба, в тому числі закуплена за кордоном.

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