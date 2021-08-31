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Китай призвал ВОЗ изучить новую версию COVID-19

Глеб Парфененко
Китай призвал ВОЗ изучить новую версию COVID-19

Как сообщает китайская газета Huanqiu Shabao, эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний призвали ВОЗ расследовать версию о том, что коронавирус был доставлен в город Ухань через пакеты с замороженными полуфабрикатами.

Согласно публикации, ученые центра сравнили данные о пациентах с COVID-19 в Пекине и Даляне с образцами, собранными из упаковок полуфабрикатов.

Результаты проверки показали, что вирус мог быть завезен в Ухань вместе с продуктами из другой страны или другого региона Китая.

Локальная вспышка COVID-19 была зарегистрирована летом 2020 году в городе Далянь на северо-востоке Китая. Там распространение коронавируса обнаружили среди сотрудников компании Kaiyang Shijie, которая занимается торговлей морепродуктами.

В октябре 2020 В Цзюнюй, ведущий эксперт Центра по контролю массовых заболеваний в Китае, предположил, что вспышка COVID-19 в Ухане может быть связана с импортом морепродуктов. Эпидемиолог сравнил эти локальные вспышки, поскольку каждый раз вирус появлялся в местах, где продавалась рыба, в том числе закуплена за рубежом.

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