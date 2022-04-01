Влада Ізраїлю запропонувала з’єднати Дубай та Хайфу залізницею

Об’єднані Арабські Емірати та Ізраїль може з’єднати залізницю. З такою пропозицією виступила міністр транспорту та безпеки дорожнього руху Ізраїлю Мерав Міхаелі на Всесвітньому урядовому саміті у Дубай.

За її словами, йдеться про поїзд світу, який з’єднає порт Хайфи з портом у Дубай. «Я дуже зацікавлена ​​у цьому, і я знаю, що мої партнери в ОАЕ також зацікавлені. Нам потрібно, щоб це сталося», – сказала Міхаелі.

Відносини між двома країнами значно покращилися після підписання Авраамових угод у 2020 році. Наразі між двома країнами було підписано понад 50 угод у різних секторах.

Міністр транспорту та безпеки дорожнього руху Ізраїлю та офіційні особи ОАЕ також обговорили виклики та загрози, з якими стикаються дві країни, та можливості для досягнення процвітання країн.

Раніше в ОАЕ була відкрита ділянка залізниці Etihad Rail, яка зв’язала Дубай та Абу-Дабі. Залізниця є одним із найбільших інфраструктурних проектів країни, завдання якого – подальший розвиток національної економіки.

Основна гілка Tarif – Al Awir протяжністю 256 км була спроектована відповідно до найвищих міжнародних стандартів і включає 29 мостів, 60 переходів і 137 дренажних каналів. Надалі нову ділянку дороги з’єднають із інтегрованою національною залізничною мережею в ОАЕ.

Будівництво ділянки зайняло понад 27 місяців, обсяг інвестицій склав 50 млрд. дирхамів. При цьому залізниця дозволить ОАЕ зміцнити свої позиції як провідний регіональний та глобальний центр у секторах торгівлі, економіки та логістичних послуг у найближчі 50 років.

Наприкінці 2021 року ОАЕ анонсували плани будівництва пасажирської залізниці. Згідно із заявою влади, до 2030 року Etihad Rail перевозитиме не лише важкі вантажі, а й мільйони пасажирів.

Так, пасажири зможуть дістатися з Абу-Дабі до Дубаї за 50 хвилин та з Абу-Дабі до Фуджейри за 100 хвилин, скориставшись залізничним сполученням. Залізниці з’єднають 11 ключових міст та населених пунктів ОАЕ.