ГоловнаІТАЛІЯУлюблену українськими туристами країну накриють шторми та снігопади
ІТАЛІЯТуризм

Улюблену українськими туристами країну накриють шторми та снігопади

Гліб Парфененко
Улюблену українськими туристами країну накриють шторми та снігопади

Шторм на Сардинії, ризик повені у Венеції та снігопади в італійських Альпах – про такі сюрпризи погоди попередив туристів, допущених до країни, національний синоптик Італії Il Meteo.

Всі ці неприємності принесе із собою циклон «Поппеа», який прийде з Північної Атлантики, з холоднішим повітрям, у результаті він принесе із собою «циклонічний вихор», який сформується на ділянці моря між Сардинією та Лігурією. З приходом холодного повітря в Італії очікується «різке зниження температури, більш помітне у північних регіонах» та можливий снігопад в альпійській зоні «до відносно низьких висот протягом цього періоду».

Снігопад очікується в районах Ломбардії та Доломітових Альп, «через сніг, який може випасти в Лівіньо, Мадонна ді Кампільйо, Сольда та Кортіна д’Ампеццо», – повідомили синоптики. Також департамент цивільного захисту Італії оголосив помаранчеву тривогу в регіоні Венето – його причиною стали сильні дощі, зсуви та ризик повеней. Ще шістьом регіонам видано «жовте» попередження про погоду – це Фріулі. Венеція-Джулія, Сицилія та Калабрія.

Поліпшення погоди в Італії обіцяють до п’ятниці. Хоча циклон продовжуватиме циркулювати над Італією, створюючи «ненадійні» умови протягом вихідних.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанпогодаДжо Байденземлетруслітак

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International