Улюблену українськими туристами країну накриють шторми та снігопади

Шторм на Сардинії, ризик повені у Венеції та снігопади в італійських Альпах – про такі сюрпризи погоди попередив туристів, допущених до країни, національний синоптик Італії Il Meteo.

Всі ці неприємності принесе із собою циклон «Поппеа», який прийде з Північної Атлантики, з холоднішим повітрям, у результаті він принесе із собою «циклонічний вихор», який сформується на ділянці моря між Сардинією та Лігурією. З приходом холодного повітря в Італії очікується «різке зниження температури, більш помітне у північних регіонах» та можливий снігопад в альпійській зоні «до відносно низьких висот протягом цього періоду».

Снігопад очікується в районах Ломбардії та Доломітових Альп, «через сніг, який може випасти в Лівіньо, Мадонна ді Кампільйо, Сольда та Кортіна д’Ампеццо», – повідомили синоптики. Також департамент цивільного захисту Італії оголосив помаранчеву тривогу в регіоні Венето – його причиною стали сильні дощі, зсуви та ризик повеней. Ще шістьом регіонам видано «жовте» попередження про погоду – це Фріулі. Венеція-Джулія, Сицилія та Калабрія.

Поліпшення погоди в Італії обіцяють до п’ятниці. Хоча циклон продовжуватиме циркулювати над Італією, створюючи «ненадійні» умови протягом вихідних.