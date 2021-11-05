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Любимую украинскими туристами страну накроют штормы и снегопады

Глеб Парфененко
Улюблену українськими туристами країну накриють шторми та снігопади

Шторм на Сардинии, риск наводнения в Венеции и снегопады в итальянских Альпах – о таких сюрпризах погоды предупредил туристов, допущенных в страну, национальный синоптик Италии Il Meteo.

Все эти неприятности принесет с собой приходящий из Северной Атлантики циклон «Поппеа» с более холодным воздухом, в результате он принесет с собой «циклонический вихрь», который сформируется на участке моря между Сардинией и Лигурией. С приходом холодного воздуха в Италии ожидается «резкое понижение температуры, более заметное в северных регионах» и возможный снегопад в альпийской зоне «до относительно низких высот в течение этого периода».

Снегопад ожидается в районах Ломбардии и Доломитовых Альп, «из-за снега, который может выпасть в Ливиньо, Мадонна ди Кампильо, Сольда и Кортина д’Ампеццо», — сообщили синоптики. Также департамент гражданской защиты Италии объявил оранжевую тревогу в Венето – его причиной стали сильные дожди, оползни и риск наводнений. Еще шести регионам выдано «желтое» предупреждение о погоде – это Фриули. Венеция Джулия, Сицилия и Калабрия.

Улучшение погоды в Италии обещают по пятницам. Хотя циклон будет продолжать циркулировать над Италией, создавая ненадежные условия в течение выходных.

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