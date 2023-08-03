У Венеції є нові заборони для туристів. Вночі – не пити, а вдень – стежити за вагою

У Венеції нові обмеження для туристів та нові скандали, пов’язані з вагою гостей міста, які бажають покататися на гондолах. Втім, справа не в огрядності пасажирів, а в економічній вигоді.

Вночі у Венеції має бути тихо

Муніципалітет Венеції 25 липня схвалив нові обмеження в історичній частині міста. Місцеві бари, кафе та ресторани тепер закриватимуться о другій годині ночі, але з 23 години в них має бути вже тихо: жодної музики та заходів як усередині, так і зовні. Продаж алкогольних напоїв має бути припинено до 01:30.

Крім того, гастрономічні лавки (за винятком кафе-морозива) мають закриватися о 23:00, а точки харчування, які пропонують їжу на виніс, припиняти роботу о 20:00.

Влада пояснює нову політику прагненням «захистити право громадян на відпочинок» і покласти край «заворушенням, спричиненим нічним рухом в історичному центрі». За заявою муніципалітету, посилення жорсткості прийняті на тлі збільшення кількості бійок, випадків антисоціальної поведінки та надмірного вживання алкоголю, особливо серед туристів. Цього року Венеція стала популярна для святкування випускних та хлопчаків, особливо у канадців та австралійців.

Туристи дуже багато їдять

Втім, нічна дієта може піти туристам на користь. На вимогу гондольєрів муніципалітет ще 2020 року змінив місткість гондол: так, на борт гондоли та ноло, яка пропонує класичний тур міськими каналами, пускають замість шести лише п’ять осіб. Максимальна місткість гондол та параду, які служать таксі на Гранд-каналі, три роки тому було зменшено з 14 до 12 пасажирів.

Під час пандемії венеціанські човнярі були готові катати туристів без огляду на цю вимогу, але у 2023 році про нього «згадали» і відмовляють у посадці навіть дітям та підліткам. «Туристи погладшали і надто багато важать», – пояснив один із гондольєрів гіду, який попросив посадити в човен сім’ю з шести осіб, включаючи дитину з фізіологічними особливостями.

Історія набула розголосу та бурхливого обговорення в соціальних мережах, знову порушивши питання про те, наскільки справедливий чинний ліміт. Пояснюватись довелося президенту Венеціанської асоціації гондольєрів Андреа Бальбі, але він, втім, спільної позиції своєї профспілки не змінив.

«Порівняно з десятьма роками раніше туристи тепер важать більше. І, приїжджаючи до Венеції, вони також багато їдять. Піца, паста – все це додає їм ще більше ваги. Тому замість того, щоб ставити туристів на ваги перед посадкою, ми обмежуємо кількість», – заявив він.

Справа не у вазі, а в економічній вигоді

Проте відомий гастрономічний сайт в Італії провів своє розслідування: як виявилося, справа не у вазі туристів, а в економічній вигоді гондольєрів. Рахунок за посадку на гондолу складає фіксовану суму 80 євро: за ці гроші три роки тому могли проїхатися каналами шість осіб, а тепер лише п’ять. Тобто. пасажирів поменшало, але перерахунку не відбулося.

Якщо виходити саме із сукупної маси пасажирів, то нерідко в одній гондолі спокійно можуть пливти дві родини (чотири дорослі + двоє дітей до 12 років). Однак у цьому випадку, виходячи з ліміту 6 осіб на один борт, у спільному проїзді людям відмовляють. Тому туристам доводиться брати дві гондоли, подвоюючи прибуток вульгарних гондольєрів.