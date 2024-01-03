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ІталіяТуризм

Більше 25 не збиратися: У Європі запровадили нові заборони для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Більше 25 не збиратися: європейське місто запровадило нові заборони для туристів

“Більше 25 не збиратися!” – під таким девізом у популярному місті розпочався новий етап боротьби з туристами. Влада Венеції анонсувала нові способи “послабити вплив масового туризму на італійське місто”.

Для цього планується заборонити туристичні групи чисельністю понад 25 осіб, а також гучномовці.

Елізабетта Пеше, чиновник, який відповідає за безпеку міста, заявила, що останні заходи політики “спрямовані на покращення управління організованими групами в історичному центрі”.

При тому, що площа центру міста має величезну територію, ті мільйони туристів, яких вона приймає — 2019-го їхня кількість досягла 13 мільйонів — важко позначаються на звичайних мешканцях. Крім того, влада впевнена, що “використання гучномовців може створити плутанину та безладдя”.

Нова заборона має набути чинності у червні. Крім того, Венеція схвалила запровадження плати з одноденних туристів у розмірі 5 євро з особи.

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