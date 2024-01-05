Складено рейтинг найгірших витівок туристів у 2023 році: ніколи так не робіть

Подорожі світом – одне з найпопулярніших захоплень сучасних людей. Однак далеко не всі туристи, вирушаючи на відпочинок, поводяться гідно, що призводить до введення безлічі правил та заборон.

Туристичне видавництво Fodor’s згадало шість найгірших вчинків туристів у 2023 році, які краще ніколи не повторювати.

1. Туристи, які перевернули гондолу у Венеції. На початку грудня 2023 року під час проїзду під невисоким мостом біля площі Сан-Марко гондольєр просив пасажирів залишатися на своїх місцях та припинити фотографувати, проте ці прохання було проігноровано. В результаті човен перекинувся разом з усіма, хто був на борту – встаючи зі своїх місць під час руху гондоли, неслухняні пасажири спровокували порушення рівноваги її центру тяжкості.

2. Туристи, які розмалювали Колізей. Рим – ще один популярний напрямок в Італії, що страждає від надмірного туризму та безглуздих витівок туристів. Цього літа місцева влада щонайменше тричі ловила гостей, які вирішили розмалювати одну з найзнакових пам’яток міста – 2000-річну арену Колізей. Спочатку 27-річний хлопець вирізав на його стінах імена себе та своєї дівчини. Пізніше його вистежили в Англії, і він вибачився за вандалізм. Буквально за місяць свої ініціали на стінах Колізею вирішили завдати спочатку дівчина зі Швейцарії, а потім 17-річний підліток із Німеччини. В Італії заподіяння шкоди культурній спадщині тягне за собою великий штраф у розмірі приблизно 19 тисяч доларів США та ув’язнення терміном до п’яти років.

3. Туристи, що оголилися на Балі. Балі став ще одним розсадником поганих туристів. Настільки, що острів уже депортує людей за неповагу до місцевих звичаїв і планує почати стягувати туристичний податок, заборонивши таким чином масовий туризм. Особливо засмучує місцевих жителів бажання іноземців оголюватись на священних локаціях. Наприклад, цього літа спочатку німецький турист роздягнувся догола у місцевому храмі, а пізніше росіянина депортували з острова за оголену зйомку з 700-річним священним деревом. Ще одного росіянина видворили із країни за напівоголене фото на священному місці.

4. Туристи, які ночували на Ейфелевій вежі. У серпні двох п’яних американців знайшли на Ейфелевій вежі в Парижі. Вони купили квитки на вежу в неділю ввечері о 22:40, але спускаючись, перестрибнули бар’єри безпеки і вранці були виявлені охоронцями. Це затримало відкриття визначної пам’ятки на годину. Ще один турист вирішив зістрибнути з Ейфелевої вежі з парашутом, пізніше благополучно приземлившись на сусідньому стадіоні. Він пробрався на територію вежі о 5-й ранку до відкриття для публіки. І хоча його одразу ж помітила охорона, йому вдалося дістатися вершини і зістрибнути з рюкзаком, у якому був його парашут.

5. Турист, осквернивший древній храм у Японії. 17-річний хлопець із Канади вирізав ім’я на дерев’яній колоні храму 8 століття Тоседайдзі Кондо, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У Японії пошкодження культурних цінностей може спричинити штраф у розмірі до 2 тисяч доларів або тюремне ув’язнення на 5 років.

6. Пасажир, який відкрив аварійні двері в польоті. Пасажиру рейсу Asiana Airlines вдалося відчинити запасні двері за кілька хвилин до приземлення. Літак приземлився благополучно, про постраждалих не повідомляється. Подібні інциденти також було зареєстровано у США, де пасажири намагалися відкрити аварійні виходи. Наприклад, у березні пасажир Delta відчинив двері, активував надувну евакуаційну гірку і вийшов з літака, поки він перебував на злітно-посадковій смузі. Чоловік був заарештований.

Як повідомляв DIP, вже з весни 2024 року Венеція запровадить плату за вхід до міста, сподіваючись скоротити кількість туристів одного дня. Крім того, з червня у місті введуть обмеження на кількість людей у туристичних групах та заборонять гучномовці.