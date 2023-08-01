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ІталіяТуризм

Венеція може стати об’єктом ЮНЕСКО, який перебуває під загрозою зникнення

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Венеція може стати об'єктом ЮНЕСКО, який перебуває під загрозою зникнення

Експерти ЮНЕСКО знову рекомендують включити Венецію до списку об’єктів Світової спадщини, які перебувають під загрозою зникнення, через наслідки масового туризму та глобальне потепління.

В організації вважають, що вжито недостатньо заходів для боротьби із погіршенням стану міста.

Ця рекомендація буде розглянута членами ЮНЕСКО у вересні.

Нагадаємо, це вже не перша подібна рекомендація щодо Венеції. Так, 2021 року експерти ЮНЕСКО вже закликали змінити статус міста, проте на засіданні комітету за участю представників різних країн цю ініціативу відхилили.

У тому ж році італійські вчені Національної системи захисту навколишнього середовища попереджали, що Венеція зіткнеться з серйозними проблемами через підвищення рівня моря та внаслідок просідання ґрунту.

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