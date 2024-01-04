Венеція запроваджує нові обмеження для туристів: стало відомо що заборонять із 2024 року

Італійська Венеція, яка вже з квітня 2024 почне брати з туристів плату за вхід до міста, вирішила запровадити додаткові обмеження для приїжджих.

Як пише The Associated Press з посиланням на заяву міської влади, починаючи з червня 2024 року, туристичні групи будуть обмежені до 25 осіб, що становить приблизно половину місткості туристичного автобуса. Крім того, на вулицях міста буде заборонено використання гучномовців.

Міська влада запевняє, що нова політика спрямована на поліпшення умов пересування груп через історичний центр Венеції, а також через острови Мурано, Бурано і Торчелло, які часто відвідують.

Як Венеція бореться із надмірним туризмом

Венеція вже давно є одним із найпопулярніших серед туристів міст світу, що створює незручності як самим гостям, які змушені стояти у величезних чергах та юрмитися на популярних локаціях, так і місцевим жителям, які вже давно забули, що таке спокійне життя. У результаті протягом кількох років місцева влада активно бореться з надмірним туризмом, вводячи все нові й нові обмеження.

Зрозуміло, найгучнішим із них стало запровадження плати за в’їзд для туристів з весни 2024 року. Як це діятиме, читайте за посиланням.

Але це далеко не єдине обмеження для туристів, яке діє у Венеції. Наприклад, із серпня 2021 року круїзним лайнерам заборонили заходити до центру Венеції. Це не лише скоротило кількість туристів одного дня у місті, а й суттєво покращило екологічну ситуацію.

Крім того, у Венеції запроваджено ліміт на кількість осіб, які можуть сідати у гондолу. Також людям заборонено пересуватися човном під час його руху – інакше він може перевернутися.