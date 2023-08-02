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ІталіяТуризм

Будь ласка, не приїжджайте: у Венеції скаржаться, що туристи перетворилися на бидло

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Будь ласка, не приїжджайте: у Венеції скаржаться, що туристи перетворилися на бидло

Час культурних туристів, які відвідували відомі міста світу заради їхніх архітектурних шедеврів та музеїв, минули, скаржаться венеціанці — працівники служб, які стежать за порядком у місті. Основні гості Венеції зараз — це одноденні «бидлотуристи», яким важливо відзначитись, що вони були у Венеції, а з усього міста вони знають буквально пару місць, де створюють нестерпні натовпи. При цьому з правилами «людського гуртожитку» ці туристи також мають проблеми. Отже, Венеція, схоже, повертається до гасла: «Будь ласка, не приїжджайте!»

Так, в італійських ЗМІ виступив міський працівник Дієго Нечифрово, завдання якого — відслідковувати та робити попередження туристам-порушникам. «Я не так рідко, бачу, як туристи викидають прямо в канали недопалки, пачки з-під чіпсів і ходять без футболок, ніби на пляжі. Але траплялися й найгірші випадки. Одного разу сім’я туристів сіла прямо перед Палацом дожів і почала влаштовуватися на пікнік. Ще один турист прямо на моїх очах звалився у воду — так він був захоплений, намагаючись зробити хороше фото», – розповів експерт.

«Часи, коли освічені туристи відвідували численні церкви та музеї міста та насолоджувалися ними, минули. Сьогоднішній турист — це будь-хто, але не культурний турист. Вони, я думаю, не знають, що таке музей», – заявив ще один венеціанець на ім’я Клаудіо. За його словами, весь цей натовп «бидлотуристів», яким «краще б просто поїхати на пляж», ломиться до Венеції, бо це Венеція. Все, що вони знають про неї, це площа Святого Марка і, в кращому разі, міст Ріальто.

Тим часом у Венеції серйозні проблеми — овертуризм, що повернувся після ковіда, завдає серйозної шкоди її лагуні. Водночас із міста тікають місцеві жителі — їх залишилося лише близько 50 тис. осіб. При цьому минулого року близько 3,2 мільйона туристів ночували в історичному центрі Венеції, і до цього не входять тисячі щоденних відвідувачів, які не ночують.

У списку проблем Венеції багато: від екологічних збитків, завданих її лагуні, до втечі мешканців, яких залишилося лише близько 50 000 осіб.

У результаті ЮНЕСКО, що у 1987 році включило Венецію до списку своєї спадщини, зараз передбачає включити Венецію до списку, який «покликаний спонукати уряди до дій щодо збереження місць, які вважаються загальною цінністю для людства», подробиці читайте тут.

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