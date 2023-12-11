Всі розділи
ГоловнаІталіяУ Венеції туристи не послухалися гондольєра і опинилися у крижаній воді (відео)
ІталіяТуризм

У Венеції туристи не послухалися гондольєра і опинилися у крижаній воді (відео)

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Венеції туристи не послухалися гондольєра і опинилися у крижаній воді

У Венеції, де вже з наступного року запровадять плату на вхід до міста, а тим часом група туристів випала за борт гондоли через власну дурість.

Як пише The Independent із посиланням на місцеві ЗМІ, під час проїзду під невисоким мостом біля площі Сан-Марко гондольєр просив пасажирів залишатися на своїх місцях та припинити фотографувати, проте ці прохання були проігноровані. В результаті човен перекинувся разом з усіма, хто був на борту – встаючи зі своїх місць під час руху гондоли, неслухняні пасажири спровокували порушення рівноваги її центру тяжкості.

@ienaridens69 #gondola #venice #dangerous #coldwater #venezia80 ♬ suono originale – Luca Ultra Effe

При цьому на кадрах, опублікованих користувачем @ienaridens69 в TikTok, видно, як туристи чіпляються за борт гондоли, що перекинулася, або пливуть до човнів, що проходять повз.

Користувачі не скупилися на уїдливі коментарі під відео.

@ienaridens69 #gondola #venice #gondolamenindonesia ♬ suono originale – Luca Ultra Effe

“Ось що відбувається, коли ви не можете слідувати простим інструкціям”, – написав один із користувачів. “Їм сказали, що робити… вони ігнорували правила… Насолоджуйтесь мокрістю”, – написав інший.

Як повідомляв DIP, селфі є однією з найпоширеніших причин загибелі туристів на відпочинку – заради ефектного фото багато людей готові робити необдумані речі, часто ризикуючи життям.

При цьому у світі є чимало місць, де робити селфі заборонено. За порушення заборони мандрівникам можуть загрожувати штрафи.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристи перевернули гондолу у Венеції, намагаючись зробити фото

Італія
Як повідомляє The Guardian, у Венеції (Італія) під час...

14 людей постраждали на рейсі в ОАЕ через сильну турбулентність

ОАЕ
14 людей на борту рейсу авіакомпанії Emirates з Перту...

У Туреччині туристи отримали рік ув’язнення за вивезення з країни каміння

Туреччина
В аеропорту турецької Анталії поліція заарештувала іноземну пару туристів...

Туристична премія Дарвіна: соцмережі вибухнули від сміху побачивши татуювання арабською, яке собі зробила туристка

LifeStyle
Туристка-блогер вирішила похвалитися в TikTok татуюванням, яке вона собі...

У США туристка спустила штани і прилюдно справила потребу в проході літака

США
Інцидент стався на борту рейсу американської авіакомпанії Frontier Airlines,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму