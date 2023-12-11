У Венеції туристи не послухалися гондольєра і опинилися у крижаній воді (відео)

У Венеції, де вже з наступного року запровадять плату на вхід до міста, а тим часом група туристів випала за борт гондоли через власну дурість.
Як пише The Independent із посиланням на місцеві ЗМІ, під час проїзду під невисоким мостом біля площі Сан-Марко гондольєр просив пасажирів залишатися на своїх місцях та припинити фотографувати, проте ці прохання були проігноровані. В результаті човен перекинувся разом з усіма, хто був на борту – встаючи зі своїх місць під час руху гондоли, неслухняні пасажири спровокували порушення рівноваги її центру тяжкості.
@ienaridens69 #gondola #venice #dangerous #coldwater #venezia80 ♬ suono originale – Luca Ultra Effe
При цьому на кадрах, опублікованих користувачем @ienaridens69 в TikTok, видно, як туристи чіпляються за борт гондоли, що перекинулася, або пливуть до човнів, що проходять повз.
Користувачі не скупилися на уїдливі коментарі під відео.
@ienaridens69 #gondola #venice #gondolamenindonesia ♬ suono originale – Luca Ultra Effe
“Ось що відбувається, коли ви не можете слідувати простим інструкціям”, – написав один із користувачів. “Їм сказали, що робити… вони ігнорували правила… Насолоджуйтесь мокрістю”, – написав інший.
Як повідомляв DIP, селфі є однією з найпоширеніших причин загибелі туристів на відпочинку – заради ефектного фото багато людей готові робити необдумані речі, часто ризикуючи життям.
При цьому у світі є чимало місць, де робити селфі заборонено. За порушення заборони мандрівникам можуть загрожувати штрафи.