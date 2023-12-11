У Венеції туристи не послухалися гондольєра і опинилися у крижаній воді (відео)

У Венеції, де вже з наступного року запровадять плату на вхід до міста, а тим часом група туристів випала за борт гондоли через власну дурість.

Як пише The Independent із посиланням на місцеві ЗМІ, під час проїзду під невисоким мостом біля площі Сан-Марко гондольєр просив пасажирів залишатися на своїх місцях та припинити фотографувати, проте ці прохання були проігноровані. В результаті човен перекинувся разом з усіма, хто був на борту – встаючи зі своїх місць під час руху гондоли, неслухняні пасажири спровокували порушення рівноваги її центру тяжкості.

При цьому на кадрах, опублікованих користувачем @ienaridens69 в TikTok, видно, як туристи чіпляються за борт гондоли, що перекинулася, або пливуть до човнів, що проходять повз.

Користувачі не скупилися на уїдливі коментарі під відео.

“Ось що відбувається, коли ви не можете слідувати простим інструкціям”, – написав один із користувачів. “Їм сказали, що робити… вони ігнорували правила… Насолоджуйтесь мокрістю”, – написав інший.

Як повідомляв DIP, селфі є однією з найпоширеніших причин загибелі туристів на відпочинку – заради ефектного фото багато людей готові робити необдумані речі, часто ризикуючи життям.

При цьому у світі є чимало місць, де робити селфі заборонено. За порушення заборони мандрівникам можуть загрожувати штрафи.