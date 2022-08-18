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ІталіяТуризм

У Венеції двоє туристів плавали на електричних дошках для серфінгу Гранд-каналом

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У Венеції двоє туристів плавали на електричних дошках для серфінгу Гранд-каналом

У Венеції поліція затримала двох туристів, які плавали на електричних дошках для серфінгу Гранд-каналом. Вихідка мандрівників потрапила на відео, його опублікував мер міста Луїджі Бруньяро у своєму акаунті у Twitter.

На розміщених кадрах видно, як двоє чоловіків у шортах і майках веселяться на воді, коли повз них пропливають гондоли та катери — через такий незвичайний спосіб провести час туристи стали славним у мережі «дебілами».

“Двоє недоумкуватих знущаються над містом. Допоможіть ідентифікувати їх!” – написав мер Венеції.

Того ж дня чоловіків затримала поліція – їм виставили штрафи по 1350 доларів на кожного, конфіскували дошки та попросили залишити місто. Крім того, туристам хочуть пред’явити судовий позов за заподіяння шкоди іміджу міста.

Як повідомляє New York Post, у Венеції діють суворі правила поведінки поблизу каналів — у них заборонено купатися, а також не можна сидіти на східцях пам’ятників біля води.

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