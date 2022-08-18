У Венеції двоє туристів плавали на електричних дошках для серфінгу Гранд-каналом

У Венеції поліція затримала двох туристів, які плавали на електричних дошках для серфінгу Гранд-каналом. Вихідка мандрівників потрапила на відео, його опублікував мер міста Луїджі Бруньяро у своєму акаунті у Twitter.

На розміщених кадрах видно, як двоє чоловіків у шортах і майках веселяться на воді, коли повз них пропливають гондоли та катери — через такий незвичайний спосіб провести час туристи стали славним у мережі «дебілами».

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022

“Двоє недоумкуватих знущаються над містом. Допоможіть ідентифікувати їх!” – написав мер Венеції.

Того ж дня чоловіків затримала поліція – їм виставили штрафи по 1350 доларів на кожного, конфіскували дошки та попросили залишити місто. Крім того, туристам хочуть пред’явити судовий позов за заподіяння шкоди іміджу міста.

Як повідомляє New York Post, у Венеції діють суворі правила поведінки поблизу каналів — у них заборонено купатися, а також не можна сидіти на східцях пам’ятників біля води.